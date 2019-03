Príroda víta jar záplavou kvetín, váš šatník môže tiež

Ako vítať jar pomocou oblečenia?

23. mar 2019 o 6:00 Martina Štérová

Jarné obdobie so sebou prináša mnoho krásnych farieb a spolu s nimi sa vracia obľúbený kvetinový vzor.

Ten je v dámskom šatníku populárny odnepamäti. V minulosti ľudia stáročia používali živé kvety, aby nimi dekorovali jednotlivé kúsky odevov. Samozrejmosťou boli kvety vo vlasoch, čelenky aj brošne. Benefitom bola okrem vizuálnej stránky aj ich vôňa.

V 12. storočí v Číne začali ľudia zdobiť látky vyšívanými kvetmi a motívmi prírodnej scenérie. Tento trend sa rýchlo rozšíril po celej Ázii aj na Stredný Východ.

V dávnejších dobách boli prvými floristami Egypťania, ktorí preferovali najmä jednoduchosť a čistotu lotosového kvetu. Okrem toho obdivovali aj krásu ruží, ľalií alebo vlčieho maku.

Neskôr ani v Európe snáď neexistovala jediná šľachtičná, ktorá by nevlastnila a nepózovala v šatách zdobených kvetinovými motívmi.

Rovnako prirodzenou súčasťou sa kvety stali aj na slovenskom tradičnom ľudovom odeve, či už ide o výšivku alebo modrotlač.

Kvety dnes

V móde sú už niekoľko rokov v obľube ľudové kvetinové motívy, no aj klasickejšie pestré potlače na modernom oblečení.

Prečítajte si tiež: Jar v šatníku: Päť spôsobov, ako sa obliecť do práce

Pri výbere jarných kúskov s kvetinovým vzorom nemusíte veľa rozmýšľať. Kľúčom je vybrať si, akým spôsobom chcete vzor do outfitu zakomponovať. Nemusíte sa báť kombinovať ani rôzne druhy vzorov a veľkostí kvetín.

Kvetinové vzory sú k tomu túto jar aj živšie, výraznejšie a kombinácie sú spojené kontrastnými farbami. Čoraz populárnejšie sú čierne látky s farebnými kvetmi tmavých odtieňov.

A nejde len o kvetiny. Rastie obľúbenosť ovocia, napríklad motívy citróna či ananásu na šatách alebo motívy rôznych veľkých listov a kaktusov.

Tmavé odtiene

Šaty s kvetinovou potlačou sú mnohým ženám dobre známe. Sú stávkou na istotu, no pre zmenu skúste napríklad šaty v tmavších farbách s potlačou farebných kvetín alebo výraznú modrú s veľkým, farebným kvetinovým vzorom.

(zdroj: Littlewoods Ireland)

S etno nádychom

Slnečné lúče už hrejú o niečo viac a rozkvitnutá lúka či stromy môže v niekom vyvolať aj myšlienky na blížiacu sa dovolenku, leto a exotiku.

Ešte viac si tieto príjemné predstavy vytvoríte pomocou kvetín v zemitých odtieňoch, kvetinovými výšivkami alebo etno čipkou.

(zdroj: Chloé)

Drobné kvety

Kvetinový vzor môžete doplniť do outfitu aj jemnejšie v podobe drobných kvietkov. Ten krásne vynikne na jednofarebných, jednoduchších kúskoch.

Carolina Herrera (zdroj: SITA)

Na doma

Príjemnú atmosféru si doma môžete navodiť aj tým, čo máte oblečené.

Kvety pristanú aj kúskom, ako sú župan, nočná košieľka alebo denné domáce rekreačné oblečenie. Výnimkou nie sú ani športové odevy.

(zdroj: Cellbes.sk)

Keď sa pripomenie chlad

Jarné teploty nie sú ešte celkom ustálene, v niektorých dňoch nás môže prekvapiť prudký pokles hodnôt na teplomere.

Stále však ide o jar, a to si môžete pripomenúť napríklad kvetinovými ľahkými bundičkami či elegantnými kabátmi.

(zdroj: Cellbes.sk)

Kvetinový doplnok

Kvetinový doplnok je hravým spôsobom, ako doplniť jarný outfit. Budete pôsobiť ženskejšie no so správnym outfitom si viete vytvoriť aj viac kontrastný look.

Síce stále prevládajú doplnky ako hodvábne šatky či šáliky, vedľa nešliapnete ani s čoraz viac obľúbeným ruksakom či kabelkou.

Najlepšie je, že kvetinový vzor nemusí byť len v podobe potlačí, môže krásne vyniknúť aj v podobe čipky či 3D aplikácií.