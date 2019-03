Pracovná koučka: V minulosti bol workoholizmus sexy, dnes mladí chcú aj žiť

Direktívne riadenie už nefunguje.

24. mar 2019 o 6:00 Martina Štérová

Aké najzásadnejšie problémy riešia súčasní topmanažéri?

Vyhorenie. V určitom bode dosiahnu istý status a zistia, že ich už práca nebaví a nerobí ich šťastnejšími, napriek tomu, že vďaka nej majú nejaké materiálne výhody, mieru moci alebo vplyvu.

No po ceste stratili sami seba. V rámci môjho koučingu sa hľadajú. Hľadám s nimi zdroje radosti a motivujem ich objavovať situácie a veci, ktoré ich v práci tešia, uspokojujú.

Neponúkam riešenia, cez rôzne otázky ich vediem k vlastnému uvedomeniu.

Kde najčastejšie pochybia začínajúci manažéri?

Na začiatku sú nadšení tým, že ich zamestnávateľ ocenil, aj z predstavy, ako zmenia niektoré procesy v práci na svoj obraz.

Nie všetci podriadení ich však budú automaticky nasledovať. Potrebujú začať komunikovať inak a inak tvoriť hodnotu, oveľa viac veci delegovať. Mnohí manažéri prechádzajú do mikromanažmentu.

Ostanú dobrí vo svojej pôvodnej špecializácii, venujú jej pozornosť a podľa toho si vyberajú ľudí do tímu.

Z hľadiska komunikácie ich to stojí menej energie, no dôležitejšia je pre manažéra diverzita ľudí a názorov. Potrebuje byť konfrontovaný.

Martina Georgievová vyštudovala sociálnu pedagogiku a psychológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,

pracovala v rôznych spoločnostiach ako Beiersdorf Slovakia, Max Travel, poisťovňa Kooperativa a od roku 2007 pôsobí v spoločnosti Develor ako senior trénerka, konzultantka a koučka,

absolvovala niekoľko rôznych školení, vďaka ktorým je certifikovanou facilitátorkou sociomapovania, certifikovanou Kirkpatrick konzultantkou, Insights trénerkou a profesionálnou trénerkou,

pre firmy a manažérov je sprievodkyňou v oblastiach vedenia ľudí, manažmentu, dopomáha firmám a ich zamestnancom k tímovému a osobnostnému rozvoju či rozvoju prezentačných zručností.

Ako manažérom pomáhate?

S povýšením je spojených veľa pozitív, no aj negatív. Ak manažér neverí vo firemnú stratégiu, nebudú v ňu veriť ani jeho podriadení. Ak cíti neistotu, bude ju posúvať aj nižšie.

Ľudí pri procese transformácie sprevádzam, pomáham im jednotlivými fázami rýchlejšie prejsť a minimalizovať škody. Prvé dva roky robia manažéri skôr viac škôd ako osohu, čo plynie z ich neskúsenosti.

Trénujem leadership, manažérske zručnosti, vediem manažérske akadémie pre novovymenovaných manažérov alebo v prípade akýchkoľvek typov transformácií, zmien pracovných rolí v rámci firiem.

Z toho všetkého vyplýva dôležitosť komunikácie. Zvládajú ju slovenskí manažéri a zamestnanci?

Typický Slovák má špecifický vzťah k autoritám. Roky sme boli vedení k tomu, že aj keď si niečo myslíme, nemusíme to komunikovať nahlas.

Existuje jeden koncept, ktorý porovnáva národnosti na základe siedmich princípov. Jedným z nich je postoj k moci. Slováci akceptujú, že len malé percento ľudí má moc a tí ostatní nie. Fíni to majú naopak.

Fínska manažérka má problém so slovenskými zamestnancami, pretože oni za ňou chodia po direktívne rozhodnutia a čakajú, že ich spraví ona. Ona je zas prekvapená, prečo chcú všetko od nej a sú nesamostatní.

No oni nie sú nesamostatní, len ju rešpektujú ako autoritu. Jedným z našich problémov je, že nevyslovujeme nahlas, čo chceme, potrebujeme a čo si myslíme.

Moc delegujeme len na pár ľudí, od ktorých súčasne očakávame nejakú ochranu.

Mladí Slováci však už takto nefungujú. Nie sú ohúrení autoritami s titulmi, lepšie si vedia overiť veci z vlastných zdrojov, neboja sa prejaviť svoj názor a neobávajú sa dôsledkov.

Vidieť to aj na spoločenských a politických zmenách, ktoré sa u nás dejú. Mladí sa neboja zariskovať a prejaviť sa.



Veľa sa dnes hovorí o extrovertoch a introvertoch. Rozlišujete ich aj v oblasti biznisu. Môžu byť introverti dobrými manažérmi?

Introverti zažívajú renesanciu. Aj vďaka sociálnym sieťam. V manažérskej pozícii to však majú ľahšie extroverti.

Zvládajú väčšie počty ľudí, komunikáciu, majú schopnosť hneď sa prispôsobiť. Introvertov takéto povinnosti rýchlejšie vyčerpajú.

Medzi Slovákmi dominujú introvertné osobnosti so zameraním na základné hodnoty ako rodina a tradície. To však neznamená, že sa nemôžu dostať na manažérske pozície.

Ak je niekto veľmi silný extrovert, nebaví ho administratíva, práca s tabuľkami.

V systematickej práci je lepší introvert. Má prehľad o dianí na oddelení, dokáže si veci naštudovať.

Aj keď sa nebude s každým rozprávať, ako by to robil extrovert, nájde si vlastné spôsoby, ako byť v obraze. Introvert je väčšinou ticho, ale keď už niečo povie, je to premyslená myšlienka, ktorej ľudia dôverujú.