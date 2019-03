Mladé líderky: Ako násťročné dievčatá vedú svet k zmene

Generácia, ktorá berie osud do rúk.

19. mar 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Zapamätajte si ich mená: Greta Thunbergová, Emma Gonzálezová, Zuriel Oduwoleová, Marley Diasová. Našlo by sa ich ešte oveľa viac, no o týchto je počuť už teraz. Sú to ešte len tínedžerky, ale už dnes im prischli ďalšie prívlastky ako aktivistky, mladé líderky, malé revolucionárky.

Chcú zmeniť svet, zmenšiť jeho problémy, odstrániť násilie, ktoré páchame voči planéte aj sami medzi sebou.

Ich aktivizmus si všíma už aj široká verejnosť, ktorá je na jednej strane v šoku z toho, že na zásadné problémy upozorňujú násťročné dievčatá, na druhej strane v úžase, že majú v sebe toľko odvahy a inteligencie.

Kto sú mladé ženy, ktoré vedú svet k zmene a hovoria o klimatických problémoch, používaní zbraní, vzdelaní a diskriminácii? Prečítajte si, čím si pozornosť sveta vyslúžili

Greta Thunbergová

Emma Gonzálezová

Zuriel Oduwoleová

Marley Diasová

Autistka ašpirujúca na Nobelovku

Prečítajte si tiež: Nemajú ani dvadsať, no pre svet urobili veľa. Spoznajte inšpiratívne mladé ženy

Greta Thunbergová začínala sama a podľa vlastných slov bola celý život neviditeľným dievčaťom. Dnes ju médiá označujú za superhviezdu klimatického hnutia či hlas mladej generácie a poznajú ju ľudia celosvetovo.

Rozhodla sa totiž, že jediným účinným spôsobom, ako zalarmovať vládu ohľadom klimatických problémov a prinútiť ju, aby dodržiavala záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru, je štrajkovať každý týždeň pred švédskym parlamentom.

To pre ňu v praxi znamenalo vynechávať školu. Načo by však do nej chodila, keď ju vraj nečaká žiadna budúcnosť?

V jej rodnej krajine ju dnes označujú za ženu roka a traja nórski poslanci ju dokonca nominovali na Nobelovu cenu za mier. Vyše polroka Gretinho aktivizmu v prospech planéty totiž inšpirovalo aj ďalšie desaťtisíce ľudí a odštartovalo masové štrajky po celom svete.

Aktivistka Greta Thunbergová na proteste v Hamburgu. (zdroj: TASR/AP)

V piatok 15. marca sa k globálnemu hnutiu Fridays For Future, ktoré Greta iniciovala, pridali mladí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska a demonštrovali za záchranu klímy.

Individuálna aktivita 16-ročnej Švédky ju pred časom priviedla až na demonštráciu v Bruseli, v Londýne a v Hamburgu, na klimatický kongres OSN v poľských Katoviciach, ale tiež na pódium štokholmskej verzie podujatia TEDx. Politíckí lídri spozorneli, a to nielen pre nekompromisné a mrazivé vyjadrenia, ktorými je Greta známa.

Dievčine, ktorá trpí poruchou autistického spektra, slúži ku cti aj to, že podľa toho, čo hlása, naozaj žije. Pred niekoľkými rokmi prestala jesť mäso, cestovať lietadlom a nakupovať nepotrebné veci. Jej rodina má elektrické auto, ktoré používa len výnimočne, väčšinou sa prepravujú na bicykli.

„Hovoríte, že nadovšetko milujete svoje deti. A napriek tomu im pred očami kradnete ich budúcnosť," vyhlásila Thunbergová smerom k politickým lídrom a keď v januári vystúpila na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, bola ešte ráznejšia: „Chcem, aby ste panikárili. Chcem, aby ste cítili strach, ktorý ja cítim každý deň."