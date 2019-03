Spánok v biologickom odpade. Ako často treba meniť posteľnú bielizeň?

V posteli je nutné dbať na hygienu.

12. mar 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Niekedy netušíme, čo všetko sa nachádza v našom okolí a čo môže byť zdrojom dýchacích problémov, alergií či kožných infekcií.

Týka sa to aj perín a posteľnej bielizne. Aj preto naozaj nestačí vymieňať ich raz za niekoľko týždňov.

Ak sa sami seba pýtate, čím prispievate k ich znečisteniu, do úvahy prichádza napríklad aj to, ako často sa v spánku hýbete, koľko máte na sebe oblečenia, ako veľmi sa potíte alebo či ste do perín vliezli neosprchovaní.

Tak či onak, odborníci majú v talóne magické číslo, ako často treba obliečky vymieňať.