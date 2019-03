Vzťahová poradňa: Synova priateľka ho oslovuje strašnou prezývkou. Ako jej to zakázať?

Klinická psychologička radí.

11. mar 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Môj syn chodí s dievčaťom, ktoré ho volá prezývkou, ktorú sme nikdy nepoužili. Vždy používal svoje krstné meno. Hovorí, že mu to neprekáža, ale ja viem, že áno, pretože ako dieťa vždy opravoval ľudí, ktorí túto prezývku používali.

Nemám to dievča veľmi rada. Myslím, že to je len jedna z vecí, ktoré nerobí dobre, ale zároveň jedna z tých, ktoré by mohla jednoducho zmeniť.

Zatiaľ robím to, že syna v jej prítomnosti čo najviac oslovujem menom, ale zdá sa, že jej to nedochádza a že k žiadnej zmene nedôjde. Môj manžel vraví, že to mám nechať tak, ale ako jeho matke mi to nedá.

Odpoveď: Nechcem byť nepríjemná, ale práve sa cítim ako v rodinnej komédii.

Prosím vás, naozaj si po sebe znova prečítajte to, čo ste napísali a skúste precítiť tú iróniu: Obávate sa, že dievča zvalcuje vášho syna, takže vy prevalcujete ju (a tým aj syna).

A teraz vážne. Ak sa sám nemôže rozhodnúť o tom, čo je a čo nie je prijateľné v súvislosti s jeho menom (predpokladám, že od škôlky sa jeho pohľad mohol zmeniť), o čom sa teda rozhodnúť môže?

Ako veľmi autonómny musí byť, aby mohol byť vo vzťahu? Ak nemá rád svoje meno, je to pre neho príležitosť, aby si sám hovoril, ako chce. A ak sa mu aj páči, nemáte právo (alebo dôvod) zasahovať do chodu vecí.

Možno sa obávate, že sa môže ľahko dostať pod vplyv dominantných žien. No v tom prípade si dajte predsavzatie, že ho práve vy nebudete ovládať.

- - -

Otázka: Ako mám najlepšie odmietať pozvania na akcie, ak trpím sociálnou úzkosťou? Chcem sa ľuďom zavďačiť, no stavia ma to do nepríjemnej situácie.

Na jednej strane ich nechcem sklamať a bojím sa povedať nie, ale na druhej strane viem, že sa tam budem cítiť hrozne.

Dostala som sa do bodu, keď viem, že na vlastné normálne fungovanie musím začať ľudí a ich pozvania odmietať, ale potrebujem sa naučiť ako na to.

Odpoveď: Odmietnuť akékoľvek pozvanie, aby ste chránili svoje vlastné hranice a potreby, nie je zločinom. Uvedomte si však, že čím skôr a jasnejšie to urobíte, tým menej vás môžu obviňovať z toho, že sa neviete správať.

Odmietajte čo najskôr a jasne, a nezamotávajte sa do bludných kruhov, ktorými by vás potom ľudia spútavali. Nájdite si dobrú formulku na hovorenie nie s malým vysvetlením. „Je mi ľúto, že tam nebudem môcť ísť. Dúfam, že sa budete dobre zabávať!“

Sociálna úzkosť sa často odbúrava tým, že idete tam, kam naozaj chcete ísť, ale vo vašom prípade je rovnako dôležité, aby ste sa naučili hovoriť nie.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.