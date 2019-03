Ste šťastní, aj keď nemáte partnera? Ženám to ide ľahšie

So single statusom sú spokojné aj mnohé známe tváre.

10. mar 2019 o 6:00 Martina Štérová

Počet slobodných žien sa globálne zvyšuje. Niekoho život osamote deprimuje, iní sa v ňom cítia komfortne.

Podľa štúdie britskej spoločnosti Mintel z roku 2017 sú ženy tými, ktoré vo vzťahu tvrdšie „pracujú“ a je pre ne vyčerpávajúcejší ako pre mužov.

O jeho budovanie a udržanie sa vraj snažia viac. V určitom bode preto vyčerpanie vyplynie do rozchodu.

V štúdii sa výskumníci ľudí pýtali, či sú šťastní, keď sú slobodní a bez partnerov. Ukázalo sa, že existovať bez „druhej polovičky“ je pre ženy jednoduchšie ako pre mužov.

Ženy si vystačia samy

Tí samotu a život bez partnera alebo partnerky zvládajú ťažšie ako ženy. Spomedzi opýtaných vo veku od 45 do 65 rokov bolo so stavom „slobodný“ spokojných až 32 % žien, kým medzi mužmi to bolo len 19 %.

Aj keď lásku potrebuje každá ľudská bytosť a výsledky tejto štúdie nemožno generalizovať na celý svet, byť nezadaným má svoje výhody.

Láska zrazu nie je stredobodom vesmíru a žena svoju energiu môže venovať iným činnostiam. Zrazu má viac času sústrediť sa na vlastné potreby.

To isté však môže platiť aj v prípade mužov. Nezadaní sa vo väčšej miere môžu venovať vlastným záľubám a plánom bez pocitu stresu alebo viny, že zanedbávajú toho druhého.