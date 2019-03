Ruky váš vek odhalia hneď. Tri zásady pre zdravé ruky

Ruky odzrkadľujú náš zdravotný stav aj osobnosť.

9. mar 2019 o 6:00 Martina Štérová

Odborníci na krásu dookola opakujú, aké dôležité je venovať veľa pozornosti starostlivosti o pleť a oblasť krku.

Najmä v súvislosti so starnutím pokožky. A robíme to vlastne aj my v magazíne. Lebo je naozaj dôležité, aby bola pleť v každom roku zdravá, vyživená a rovnako zdravo aj starla.

Až takí dôraz sa však nekladie na ruky. Pritom pokožka rúk je každodenne namáhaná bežnými činnosťami a vplyvom vonkajšieho prostredia.

Ruky neustále namáhame a preto oveľa rýchlejšie starnú. Ako ich teda zachovať mladistvé čo najdlhšie?

Ruky a slnko

Okrem momentu, keď si na ne natiahnete rukavice, sú ruky vystavené slnečnému žiareniu.

Slnko je síce príjemné, no na pokožke narobí šarapatu, ak ju dostatočne nechránite.

Na neustále slnku vystavených rukách sa rokmi kumulujú negatívne účinky slnečného žiarenia, čo vedie k hnedým pigmentovým škvrnám, nerovnomernej pigmentácii, pokožka sa stáva tenšou a vráskavejšou.

„Ruky nie sú tak chránené ako iné časti tela a sú slnku vystavené na dennej báze. Ultrafialové slnečné žiarenie spôsobuje 80 % zmien na pokožke, ktoré súvisia so starnutím,“ upozorňuje v rozhovore s Today.com doktorka Allison Arthurova, dermatologička z Floridy.

Pravidelná aplikácia ochranného krému chráni proti spáleniu pokožky a neskôr proti prípadnému vzniku rakoviny kože.

Okrem slnka ohrozujú vitalitu pokožky na rukách aj vietor, dážď, práca s rukami, umývanie riadov a práca s chemickými látkami, rôzne druhy liekov, ochorenia alebo dedičný faktor. Vekom sa pokožka rúk stáva tenšou.

Niekto má genetickú predispozíciu na to, aby k tomu dochádzalo rýchlejšie, u niekoho je proces pomalší.

Čím je pokožka staršia, tým je tenšia a stráca aj na elasticite. Na rukách sa tento proces javí ako najvýraznejší.

Ako na starostlivosť

Sérum na tvár, hydratačný krém či balzam na pery sú bežnou výbavou v kzometickej taštičke.

Koľko z vás však má vždy doslova po ruke hydratačný krém na ruky alebo si prípadne dopraje raz za týždeň masku na ruky?

Takých ľudí je už menej. Pokožka na rukách pritom nie je schopná produkovať maz v takej miere ako napríklad tvár.

Preto potrebuje viac hydratácie zvonka. Najmä líc rúk, nechty a ich okolie našu pomoc nutne potrebujú. A na začatie poriadnej starostlivosti nikdy nie je neskoro.