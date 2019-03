Mám už vlastné deti, ale mama ma ničí. Prečo sa aj dospelí ľudia hádajú s rodičmi?

Nie, nekončí to, keď sa odsťahujte.

7. mar 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Konflikty medzi rodičmi a deťmi nie sú ničím zvláštnym. Najmä v detstve a počas dospievania ide o vzájomné vymedzovanie si hraníc. Na jednej strane stojí boj za samostatnosť či rebélia, na druhej starostlivosť a kontrola.

Menej pozornosti sa však venuje tomu, že konflikty s rodičmi zďaleka nekončia maturitou, dosiahnutím vysokoškolského titulu a dokonca ani narodením vlastného dieťaťa.

Návšteva rodičov je tak pre mnoho dospelých ľudí záťažovou skúškou. Hoci už majú vlastné rodiny, zamestnanie, okruh priateľov a vedú úspešný život, za prahom rodičovského domu sa zmenia opäť zmenia na niekoho, kto sa háda s mamou.

Ešte pred ukončením návštevy si potom kladú otázku, prečo sa naozaj každé stretnutie s rodičmi musí skončiť hádkou a lámu si hlavu nad tým, ako sa tejto situácii nabudúce vyhnúť.

Problémy preoblečené z detských do dospelých šiat

Konflikty, nech sú akokoľvek nepríjemné, sú bežnou súčasťou každého hlbšieho vzťahu a ľudia im musia čeliť tak v partnerskom živote, ako aj v práci či medzi priateľmi.

Kým v iných „dospelých“ hádkach a konfrontáciách sa dospelí ľudia zvyčajne jednoduchšie zorientujú a vedia nájsť ich príčinu, konfliktom medzi dospelými a ich staršími rodičmi často chýba na prvý pohľad zjavná logika.

Psychologické vysvetlenie tohto javu je však jednoduché. Pri hádkach s rodičmi ide často o istú obmenu toho, ako vyzerali naše vzájomné konflikty v dobe, keď sme boli deti alebo dospievajúci.

„Naša skúsenosť a zažité stereotypy z detstva nás nabádajú vkĺznuť do starých koľají. Ide o nevedomý proces. Je to niečo, čo dôverne poznáme, každý pozná citlivé miesto toho druhého. A preto sa veľmi často opakujú situácie a pocity z minulosti, i keď sú preoblečené do nových šiat,“ vysvetľuje pre SME psychologička Dana Comas z Centra pre zdravý vývin ALMA.

Podľa jej slov majú tieto konflikty aj ďalšie špecifiká.

Všetci máme svoj podiel viny

Presná veková alebo spoločenská hranica, po ktorej prekročení sa z detí stávajú dospelí, neexistuj.

Mnoho rodičov tak môže prehliadať fakt, že ich dieťa sa stalo dospelou nezávislou osobou, ktorá má právo na svoj názor a že tento názor môže byť i opačný ako názor rodičov.

Bohužiaľ sa často stretávame aj s prípadmi, keď rodičia nezmenia svoju potrebu kontroly nad potomkom ani v dobe, keď už býva samostatne, má svojho partnera či partnerku alebo dokonca deti.