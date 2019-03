Chceš byť mojím frajerom? Ako hovoriť o vzťahu v čase online zoznamiek

Nenamýšľajte si, že máte vzťah.

15. mar 2019 o 6:00 Washington Post, Jennifer Swann

„Chceš byť mojím frajerom?“ pýta sa priateľka, leží pritom na mojej posteli a zvodne pohadzuje vlasmi. Hovorí, že toto je ten najpriamejší spôsob, ako sa spýtať niekoho, s kým randíte, či chce byť vaším partnerom.

Večierok, ktorý som usporiadala, sa po niekoľkých pohároch vína zmenil na improvizovaný vzťahový workshop. Moje priateľky mi dávajú rady, ako mať „ten rozhovor“. Konverzáciu, ktorá vyvoláva takú úzkosť, že si vyžaduje eufemizmy v strašidelných úvodzovkách.

Tento rozhovor je známy skratkou DV, ktorá znamená „definuj vzťah“ (z anglického DTR, define the relationship), čo je aj názov oficiálneho podcastu aplikácie Tinder.

Len niekoľko mojich priateliek sa zhodne na tom, ako a či vôbec pristúpiť k tomuto významnému míľniku v randení.

Ak sa o tom porozprávate príliš skoro, môžete k trápnemu koncu priviesť niečo, čo by inak mohlo skončiť dobre.

Ak však budete rozhovor odkladať, môžete zistiť, že osoba, s ktorou ste v poslednom čase strávili každú druhú noc, vás nikdy neplánovala predstaviť rodine.

Rozhodla som sa preto spýtať odborníkov na vzťahy, aby som zistila, ako, kedy a kde začať rozhovor o definovaní vzťahov. Aj keď sú vzťahy odlišné, niektoré zásady platia všeobecne.

Rozhovor začína ešte predtým, než sa stretnete

„Chcem, aby všetci vedeli, že hľadám ozajstný vzťah. Malo by to byť zrejmé už na mojom online profile alebo na prvom osobnom stretnutí s danou osobou,“ hovorí autorka Susan Winterová. „Vyrieši to 90 percent nedorozumení, ktorými by som si musela prejsť.“

Randenie Winterovej pripomína stopovanie. Možno vám počas šoférovania začne vodič liezť trochu na nervy, no potrebujete zistiť, či ide rovnakým smerom ako vy a že do cieľa nejde cez obchádzky.