Ulica má ženský rod, no nie ženské meno. Stále ich nazývame viac po mužoch

Prečo málo ulíc nesie názov po ženách?

5. mar 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Mária Ďuríčková. Margita Figuli. Magda Husáková-Lokvencová. Mária Bellová. Izabela Textorisová.

To je len zopár mien významných ženských osobností – spisovateliek, režisérok, lekárok, botaničiek, ktoré by si zaslúžili symbolickú úctu a ich meno by mohlo byť názvom niektorej z ulíc (aspoň) nášho hlavného mesta. Ak sa nazdávate, že sa v Bratislave niektorá z nich vyskytuje, mýlite sa.

Na Slovensku nesú ulice, námestia, parky a verejné priestranstvá ešte stále viac pomenovania po mužoch. Nejde však o to, že by významných žien nebol dostatok a ani náhodou nejde len o znak hlavného mesta. Rozdiel v zastúpení pomenovania ulíc ženskými menami je zakorenený hlbšie v histórii.

Zabudnuté ženy v tieni svojich mužov

Názvy ulíc predstavujú symboliku a tiež prejav hodnôt v spoločnosti.

Zároveň môžeme pomenovanie ulíc chápať ako meradlo úcty k osobnostiam, podľa ktorých sú nazvané a v konečnom dôsledku ide aj o poznanie osobností našich dejín.

Aj preto je dôležité, aby sa na nich ženské mená objavovali častejšie.

Naše hlavné mesto má v súčasnosti vyše 2-tisíc komunikácií, teda ulíc, námestí, parkov a verejných priestranstiev. Z toho viac ako 500 nesie názov po mužských, no len 26 po ženských osobnostiach. Na jednu ženskú ulicu teda pripadá asi 20 mužských.

Podľa informácií Mesta Košice má zase druhé najväčšie slovenské mesto 892 ulíc, námestí, parkov a verejných priestranstiev.

Po mužoch je pomenovaných 192 ulíc a po ženách 12. Dá sa predpokladať, že keď je rozdelenie mužských a ženských ulíc do takej miery disproporčné už v našich najväčších mestách, inde to nebude o nič „ženskejšie“.

Výrazne nerovnomerné zastúpenie mužov a žien v názvoch však nemáme iba na Slovensku. Napríklad vo Viedni je 3913 ulíc pomenovaných po mužoch a len 356 ulíc po ženách. Vo Varšave je z takmer 5500 ulíc, námestí a parkov ženských iba 170 názvov.

„Je to vyjadrenie našej úcty k ženám a svedčí to o stále prevažujúcej patriarchálnej spoločnosti,“ hovorí etnologička a historička Katarína Nádaská. Dodáva, že máme „množstvo zabudnutých žien, ktoré dobrovoľne žili v tieni svojich slávnych mužov, ale tí by bez nich často nedosiahli úspech vo vede, literatúre a ďalších odvetviach.“

Za mnohé môže aj historický fakt, že v minulosti mali ženy oveľa menej príležitostí na vzdelanie.