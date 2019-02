Šesť spôsobov ako nosiť letné oblečenie aj v zime

Letný šatník na svoju chvíľu nemusí čakať ďalšie mesiace.

23. feb 2019 o 6:00 Martina Štérová

Vonku to už vyzerá tak, že sa zima so svojou najintenzívnejšou podobou lúči a dopraje nám príjemnejšie teploty.

V šatníku tak dochádza k obmene niektorých kúskov oblečenia. Ak niekedy nemáte predstavu, čo si obliecť, pomôcť si môžete aj sezónnymi letnými kúskami, ktoré vaše outfity osviežia.

Ľahké šaty, letné sukne a blúzky nemusia ešte mesiace trčať v škatuliach a čakať na svoj deň.

Prevetrajte ich hneď a vytiahnite svoje obľúbené kúsky, ktoré vám pripomínajú letnú dovolenku. Poradíme vám ako na to.

Vrstvy

Letné oblečenie je šité z tenších materiálov. Ak ho teda chcete používať aj v chladnejších dňoch, kľúčom je vrstvenie.

Možností využitia je tak neúrekom.

Letné šaty môžete prehodiť cez rolák, skombinovať možno aj tenký kabátik s hrubým zimným kabátom alebo blúzku so šatami.

Mix materiálov

Letné kúsky sú často z hodvábu, saténu a bavlny, naopak, zimné oblečenie je z hrubších látok.

To však vôbec neprekáža. Práve kombinácia rôznych materiálov dodá celkovému vzhľadu originalitu.

Šaty na sto spôsobov

Máte doma ľahké vzdušné šaty s tenkými ramienkami? Dajte ich dokopy s rolákom, s mikinou, prehoďte ich cez džínsy.

Budete prekvapené, ako im to s nimi ladí. Skvelou dvojicou aj denim s pleteninou.

Koženka

Obľúbený kúsok v šatníku každej ženy je koženková alebo kožená bunda.

Na ňu je však ešte stále príliš chladno, no riešením je využiť ju ako sveter a skombinovať ju so zimným kabátom alebo s hrubým svetrom. Opäť je to najmä o vrstvení.

Hravé sukne

So sukňami je to podobné ako so šatami.

Aby ste pod letnou sukňou nezamrzli, pridajte k nej ešte pančušky, svetrík a vysoké čižmy.

Sukne sú veľmi tvárnym kúskom oblečenia v šatníku.

Overal na celý rok

Tento druh odevu je podobne ako sukňa jedným z najuniverzálnejších. Nahrádza rovno dva kúsky oblečenia v šatníku – top a nohavice.

V zime stačí doplniť ho jednoduchým tričkom, ak ide o overal na ramienkach alebo kabátikom, mikinou či svetrom.