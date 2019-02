Ešte jedna šanca: Ako zachrániť vzťah pred rozchodom?

V rovnocennom vzťahu by rozchodu mala predchádzať väčšia snaha.

24. feb 2019 o 6:00 Martina Štérová

Máte vzťah, ktorý nefunguje, a uvažujete, že ho ukončíte? No možno si nie ste úplne isté, či je to správny krok a či nie je lepšie to chvíľu ešte potiahnuť.

Niekedy je blížiaci sa koniec jasný. No vzťahy sú komplikované a dospieť k takému ráznemu rozhodnutiu často nie je jednoduché. Byť na pochybách je normálne najmä v prípade, ak vo vzťahu neprežívate dlhodobo nepríjemné pocity.

Váhavá fáza však nemusí prirodzene vyústiť do konca. Možno vo vašej spoločnej existencii s partnerom stačí podniknúť pár zmien a vzťah naberie celkom iný spád.

Ak si teda nie ste isté, ktorou cestou sa vybrať, skúste dať partnerovi ešte šancu a spravte niekoľko zmien, ktoré vám pomôžu zorientovať sa a možno vzťah aj napraviť.

Možno to cítite podobne a potrebujete do vzťahu vniesť novú nádej. Najmä, ak nie ste stotožnené s jeho koncom.

Veď o tom práve spolužitie partnerov je – o pokusoch, omyloch, dôvere a neustálej snahe udržať vo vzťahu kvalitu a lásku. Ak vám na partnerovi záleží a vážite si ho, šancu si zaslúžite obaja.

1. Komunikujte ako tím

Čím je človek vo vzťahu spokojnejší, tým pozitívnejšie a efektívnejšie komunikuje. A naopak, čím lepšie s partnerom komunikuje, tým viac prispieva ku kvalite svojho vzťahu.

Psychológovia odporúčajú dvojiciam hovoriť o všetkom, vnášať do vzťahu otvorenosť, ústretovosť, ochotu hovoriť, no aj počúvať a rešpektovať názor toho druhého.

K spokojnosti sa pár dopracuje aj vhodnou komunikáciou pri riešení problémov. Keď s partnerom riešite konflikt, vyhnite sa obviňovaniu a snažte sa riešiť problém ako dvojica, nie ako dve vedľa seba žijúce individuality.

Je všeobecne známe, že komunikácia veľmi ovplyvňuje to, ako sa bude partnerom spolu žiť.

Výsledky štúdie, ktorú pripravili vedci z univerzity v Georgii, potvrdzujú, že komunikácia je vo vzťahu jedným z kľúčových prvkov. No nie je jediným.

Iba samotná efektívna a pozitívna komunikácia spokojnosť vo vzťahu nestačí. Pevný vzťah si teda vyžaduje aj ďalšie vzorce správania, aj keď je komunikácia jeho nevyhnutnou súčasťou.

2. Stanovte si ciele

A ak sa vám aj podarí dobre sa porozprávať a absolvovať dlhú konverzáciu o pocitoch, plánoch a myšlienkach, nebuďte netrpezlivé a nečakajte zmenu zo dňa na deň.