Vzťahová poradňa: Odkedy sa poznáme, klamem partnerovi o svojej práci

Klinická psychologička radí.

18. feb 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Od momentu, ako sme sa prvýkrát stretli, svojmu priateľovi klamem o tom, kde pracujem. Niečo som o svojej práci zjednodušene bľabotala už na začiatku, ale on to pochopil zle a ja som ho už neopravila, pretože sme pili a myslela som si, že už ho nikdy neuvidím.

Nie je to v zásade až tak nekompatibilné s pravdou, ale viem, že keby na to prišiel, pozeral by sa na mňa inak, aj keby sa cez tú lož vedel dostať. Sme spolu už štyri mesiace a viem, že je zlé, že som mu to nepovedala a bude sa to ešte zhoršovať. Prosím, povzbuďte ma nejako.

Odpoveď: Rovnako ako ja musím prestať googliť spoilery pre ďalšie diely True Detective, aj vy viete, čo musíte urobiť. Dokonca viete, prečo a aj aké budú negatívne dôsledky toho, ak sa tak nestane.

S každým ďalším týždňom, dňom alebo nanosekundou, ktoré ubehnú, vaša lož rastie. Vaša emocionálna intimita je ohrozená a právo vášho partnera byť nahnevaným sa zväčšuje. Nájdite teda najmenej bolestivý spôsob, ako túto prekážku prekonať.

Čo tak poslať mu najprv smsku, v ktorej poviete, že je tu jedno nedorozumenie, o ktorom s ním potrebujete hovoriť? Alebo napísať celý problém na papier? Donútiť sa konečne to zo seba dostať? Ak hľadáte extra povzbudenie od človeka, ktorý dáva rady vo vzťahovom stĺpčeku, tu je:

Videla som, ako takéto typy problémov úplne zabíjajú vzťahy. Často. Takže včasná úprimnosť a ospravedlnenie vždy vyhrajú nad pretrvávajúcim klamstvom.

- - -

Otázka: Moja 25-ročná dcéra je veľmi citlivá, priam by som povedala až precitlivená, na akúkoľvek kritiku. Je preto ťažké viesť spolu nejaký rozhovor, pretože sa bojím, že aj tá najmenšia vec ju môže zraniť.

Myslím si, že nie je šťastná a toto môže byť jedným z prejavov, no dokonca predstava rozhovoru o tom, že sa mi zdá byť nešťastná, vo mne vzbudzuje istotu, že to vezme ako kritiku. Považujem to za jednu z najväčších prekážok, ktorá nám bráni mať blízky materinsko-dcérsky vzťah.

Odpoveď: Nehovoríte však, ako reaguje. Vybuchne hnevom? Je chladná? Dramatizuje?

Na jej správanie môžete najprv reagovať konkrétnym a priamym spôsobom aj bez toho, aby ste niečo vyhlasovali o jej charaktere.

"Si nejaká tichá a vyzeráš byť rozrušená ohľadom XYZ. Mrzí ma, ak som ťa ranila. Viem, že je ti pohodlnejšie, ak ma ignoruješ, ale cítim sa zmätene a keď sa toto deje, ubližuje mi to. Rada by som našla lepší spôsob, ako sa v takýchto chvíľach rozprávať. Náš vzťah pre mňa veľa znamená."

Ak si ju dokážete získať tým, že budete v danom momente hovoriť o jej pocitoch funkčnejším spôsobom, napokon si ju dokážete získať aj pre meta-konverzáciu o tom, ako svoje pocity ovládať vo všeobecnosti.

No bola by som veľmi nedbalá, keby som vám nepovedala, aby ste sa výnimočne pozorne pozreli aj na kritiku, ktorá ide smerom od vás k nej. Neboli by ste prvá mama, ktorá si neuvedomuje pichľavosť svojich slov.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.