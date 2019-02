Svaly pristanú aj ženám. Ako ich získať zdravo?

Pravidelný silový tréning je pre ženy užitočný, nepremenia sa na kulturistky.

22. feb 2019 o 6:00 Martina Štérová

Už dávno vieme, že sa nemusíme pri pohľade na činku báť, že sa zmeníme na kulturistky s prehnane veľkou svalovou hmotou.

Aby svalnaté telo stratilo na estetike, museli by ste každý deň trénovať niekoľko hodín a popritom telu dodávať aj rôzne podporné látky.

Pre ženu sú svaly rovnako dôležité ako pre mužov. Nejde však ani o rysovanie svalov ako skôr o spevnenie tela.

To vekom ochabuje a potrebuje viac posilňovacích cvičení pre spevnenie. Ako teda spevniť jednotlivé časti tela?

Robte viaczložkové cviky

Na čo najefektívnejšie posilňovanie sú najlepšie cviky, ktoré sú zložené z rôznych pohybov a tým aktivujú viacero svalov tela.

Prečítajte si tiež: Chudé ženy už nie sú také pekné ako kedysi

Za rovnaký čas tak spravíte oveľa viac práce. Svalstvo sa buduje počas regenerácie tela. Čím viac miest na ňom ponamáhate, tým bohatšie bude svalová hmota narastať a telo sa postupom času spevní celé.

Nemalo by však ísť len o dočasnú aktivitu. Silové cviky by ste mali zakomponovať do života ako jeho bežnú súčasť.

Ideálne sú napríklad drepy s výkopom dopredu, dozadu alebo do strán, mŕtve ťahy, kľuky, zhyby či „angličáky“.

Skvelou formou pohybu je aj box, ktorý je pohybovo pestrý šport. Nudiť sa pri ňom určite nebudete.

Ďalšou alternatívou sú zas cvičenia HIIT, krátke s vysokou intenzitou.

Pridajte na hmotnosti

Nebojte sa väčších hmotností. Ak sa pri dvíhaní určitej hmotnosti cítite komfortne, pridajte si pár kilogramov navyše.

Prečítajte si tiež: Chcete pri joge schudnúť? Musíte si vybrať tú správnu

Väčšia námaha znamená viac stresu pre telo, ktoré potom produkuje viac testosterónu a ten podporuje tvorbu svalov. Ak cvičíte s hmotnosťou tela, pridajte si vždy niekoľko opakovaní navyše.

Väčšiu fyzickú záťaž telu dožičíte aj prípadným zrýchlením opakovaní cvikov. Ideálne je opakovanie cviku každé dve sekundy.

Vždy sa snažte posúvať sa a keď už ste pri poslednom opakovaní cviku so silami v koncoch, pridajte ešte aspoň jedno opakovanie.

Ľahké kardio

Či už chudnete, alebo nie, najlepšie je striedať kardio cvičenia so silovými. Telo, ktoré má viac svalstva, rýchlejšie spaľuje tuk.

Ak však chcete v prvom rade telo spevňovať, doprajte si len mierne, ľahké kardio. Ideálny scenár na budovanie svalov je silový tréning trikrát týždenne a jeden deň v týždni strávený ľahkým kondičným tréningom.

Ak chcete v jeden deň absolvovať oba typy tréningov, nevenujte sa ako prvému kardiu.

Zbytočne unaví svalstvo a pri silovom tréningu potom riskujete zranenie.