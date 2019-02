Šepkaním vás rozochvejú. ASMR je senzácia na Youtube

Autori videí sa bránia, že nejde o sexuálny obsah.

14. feb 2019 o 14:36 Michaela Žureková

Niektorí ten pocit nazývajú aj mozgový orgazmus. Možno ste ho už tiež zažili – príjemné chvenie, stav uvoľnenia alebo brnenia niekde v oblasti hlavy či krku po tom, ako ste začuli tichý šepot, klopkanie nechtov na dreve, mľaskanie, škrabot na papieri či prevracanie stránok knihy.

Na tomto princípe stavia aj fenomén okolo techniky ASMR, ktorá má poslucháčovi privodiť stav relaxácie aj príjemné zimomriavky. Stačí na to zvuk, ktorý vás utíši, uvoľní, ale možno aj vzruší.

Skratka ASMR vznikla v roku 2010 a označuje autonómnu senzorickú meridiánovú reakciu (Autonomous Sensory Meridian Response). Zjednodušene povedané ide o vyvolanie určitých psycho-fyzických pocitov ako odpovede na určitý spúšťač. Nenechajte sa však zmiasť odborne znejúcim názvom, okolo ASMR už vznikla celá biznis sféra na Youtube.

Neviete zaspať? Pusťte si video

Tisícky ľudí na najväčší video portál nahrávajú ASMR videá a ďalšie nespočetné množstvo ľudí ich sleduje a najmä – počúva.

Výsledkom sú najrôznejšie zvuky, ktoré aktéri vo videách sprevádzajú šepkaním alebo tichým komentárom.

Video kanály sú okrem iného aj plné bizarností. Niektorí sa natáčajú pri tom, ako obedujú, chrúmu cencúle a jedia sneh, hrajú sa s plastelínou alebo igelitom, iní zase šeptom čítajú z kníh a robia desiatky ďalších činností, ktoré vydávajú príjemné zvuky.

Aký to má zmysel? ASMR ľuďom pomáha s odbúraním stresu a tiež pri zaspávaní, čo mnohí priznávajú v komentároch pod videami. Práve týmto spôsobom sa nechávajú ukolísať do spánku, keď sa im to v rámci uponáhľaného a stresujúceho životného štýlu nedarí prirodzene.