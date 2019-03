Rodičovstvo je monotónne. Užiť si ho ma naučil môj umierajúci otec

Aj nuda sa môže stať úľavou.

1. mar 2019 o 6:00 Washington Post, Jessica Machado

Len čo môj trojročný syn vzal do rúk plastelínu, vedela som, čo príde. „Vyvaľkaj to, mami,“ inštruoval ma, aby som vytvorila hladký a tenký tvar, z ktorého by mohol vyrezať kruh.

„Čo keby sme tentokrát urobili srdiečko? Alebo žirafu?“ spýtala som sa ho, držiac jednu z tucta vykrajovačiek. „Nie, kruh,“ povedal mi. Vzdala som sa a pustila sa do práce. Znova a znova sme robili krúžky. Ani sme nemali možnosť oceniť našu škálu tuhých bodiek, keď ich znova stlačil všetky dokopy a podal mi hrudku. „Tu máš,“ povedal. „Vyvaľkaj to, mami.“

Ako som znovu vaľkala, rozmýšľala som, koľko ešte ostáva minút, kým môj manžel príde domov, kým si pôjdem von zabehať a budem sa znova cítiť ako nezávislý dospelý človek. To sú myšlienky, ktoré sa mi v mysli valili v podstate odkedy som priviedla domov svojho syna z nemocnice.

Vymeniť plastelínu za hodinu voľna, kým ho dám spať alebo vyjednávať malé sústa z večere na výmenu za video pre deti. V prvý deň aj v štrnásty deň a aj o tri a pol roka neskôr mi bolo jasné, že rodičovstvo nie je o kŕmení vášho intelektu alebo o vašej túžbe príjemnej spontánnosti, ale o neustálom opakovaní. Je to, a nie v malej časti, o osvojení si monotónnosti.

Šťastie prerušené zodpovednosťou

Prečítajte si tiež: Čo sa zmenilo, keď som sa prestala snažiť byť najlepšou matkou na svete

Moja kolegyňa mala prednedávnom dobrý postreh o tom, ako je väčšina z nás závislá od radosti.

Od euforického, prchavého pocitu, ktorý cítime, keď sa nám stane niečo, ako napríklad povýšenie v práci alebo získanie bezplatného lístku na koncert Beyoncé, a to namiesto toho, aby sme hľadali šťastie ako Marie Kondo, teda vrelý pocit vnútorného naplnenia.

V minulosti som sa správala tak, aby som vyvolala radosť, nie šťastie. Rada pracujem tvrdo a čakám odmenu, rovnako ako sa rada teším na menej zaslúžený večer vonku. Dokonca sa teším aj z toho, že sa teším. Dalo by sa povedať, že to, čo urobilo moju každodennú skľúčenosť znesiteľnou, prinajmenšom až do materstva, bola moja viera, že za rohom čaká niečo epické.

S príchodom rodičovstva sa to však všetko zmenilo. Tie takzvané veľké veci, ktoré sa stali, spadajú skôr do kategórie šťastia: dívať sa na to, ako moje dieťa prvýkrát chodí po chodbe a pozerať sa mu do očí, keď ma chytí za tvár a zasmeje sa.