Kariéra šla bokom kvôli rodine? Ako sa k nej vrátiť v plnej sile

Príprava na návrat do práce by sa mala začať čím skôr.

28. feb 2019 o 6:00 Washington Post, Donna Korren

V čase, keď som mala 29 rokov, som bola vedúcou reklamného oddelenie vo Vogue a viedla som obchodný tím časopisu v New Yorku. Bola to príjemná robota v Condé Nast a doviedla ma na cestu k pozícii vydavateľky.

No potom o pár rokov neskôr som otehotnela a premohla ma túžba dať si pauzu, aby som mohla vychovávať svoju dcéru. Pracovala som 60 hodín týždenne, jeden týždeň plynul za druhým, zabávala som klientov v noci a užívala som si pôvab a príjem, ktoré plynuli z môjho povolania. No v tej chvíli, keď mi položili drobné, krásne bábätko do náručia, chcela som mať iný plán.

To bolo pred 23 rokmi. Moje dve dcéry sú dnes už dospelé a sebaisto sa venujú svojim vlastným kariéram.

Odchodom z práce som vymenila príjem a prestíž za čas. Prínos bol pre mňa exponenciálny. Neurobila som to pre svoje deti, tým by sa darilo i keby som sa zamerala na kariéru. Urobila som to pre seba, aby som naplnila svoju predstavu toho, ako by mala moja skúsenosť s rodičovstvom vyzerať.

Pre svoje rozhodnutia sa necítim neisto

Počas tých 18 aktívnych rodičovských rokov som pracovala na čiastočný úväzok, konzultovala som, pomáhala som vydávať časopis v mojej komunite a pracovať na biznise prevažne z domu.

Takže teraz som v skvelej pozícii, aby som znova vstúpila do pracovného sveta. Dokážem zabezpečiť stretnutia s bývalými klientmi a zostaviť tím z inteligentných ľudí, s ktorými som pracovala pred niekoľkými rokmi alebo ich nedávno stretla.

Nie som v rozpakoch, necítim sa neisto ani previnilo pre rozhodnutia, ktoré som urobila.

Nedávno som vytvorila aj webovú stránku a blog založené na mojich dvadsaťročných skúsenostiach domácej kariéry pre všetkých, ktorým už deti vyleteli z hniezda a prijali svoj život bez nich. Ak tiež zvažujete, že si urobíte prestávku od práce, aby ste si založili rodinu, tu je päť vecí, ktoré vám môžu pomôcť vylepšiť váš profil, keď budete pripravené vrátiť sa do práce.

1. Neprestaňte pracovať