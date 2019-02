Ako sa rozviesť bez toho, aby ste začali nenávidieť svojho ex a rozdelili rodinu

Páry si môžu vytvoriť vlastný model.

6. feb 2019 o 6:00 Washington Post, Lisa Bonos

Wendy Parisová a jej ex-manžel David sú rozvedení už sedem rokov. V tom čase sa obaja presťahovali z New Yorku do Los Angeles, ale nikdy nebývali od seba ďalej ako tri bloky.

Stále spolu organizujú oslavy a už roky vodia svojho 11-ročného syna Alexandra spoločne každé ráno do školy. David príde niekoľko ráz do týždňa, aby urobil raňajky a všetci traja spolu trávia nedele.

Ostať v blízkom vzťahu so svojím ex, fyzicky a emocionálne, nemusí byť najlepšia možnosť pre každého a Parisová priznáva, že niekedy je to náročné. No páči sa jej, že Alexander môže jednoducho behať medzi domami svojich rodičov.

„Akoby to bol roztiahnutý domov len s niekoľkými blokmi medzi nami,“ hovorí Parisová, autorka knihy Rozvodová utópia: Hlásenie z dnešného dobrého rozvodu a ako sa rozísť bez problémov (preklad redakcie).

Model, ktorý vám najlepšie vyhovuje

„Rozhodla som sa ostať takto blízko, pretože mi nie je príjemná predstava toho, že môj syn má rodiča, od ktorého som odcudzená,“ hovorí Parisová a dodáva, že ľudia si často myslia, že rozvod znamená, že rodičia si už viac neveria.

„Znamená to, že vaše dieťa je v niekoho dome a vy toho nie ste súčasťou. Myslím si, že vás to odcudzuje a to je strašidelné.“

Parisová a jej ex vymysleli iný model, ktorý im najlepšie vyhovuje.

Kým sa Jeff a MacKenzie Bezosovci pripravujú na vlastný rozvod, pozhovárali sme sa s rozvodovými právnikmi, s rozvodovým koučom a s bežnými ľuďmi, ktorí sa s touto situáciou stretli, ako sa rozviesť bez rozdeľovania vašej rodiny. (Jeff Bezos vlastní The Washington Post, pozn.red.)

Každý vzťah je, samozrejme, odlišný. Tu je však niekoľko zásad, ktoré je potrebné mať na pamäti.

1. Rozvod môže stále zahŕňať súcit

Keď si Nicole Sodomová, zakladateľka Sodoma Law v Charlotte, prečítala rozvodové vyhlásenie Bezosovcov, jedna fráza vyčnievala:

Po období „láskyplného skúmania a skúšobného oddelenia" sa pár rozhodol rozísť. Použitie slova "láskyplný" v oznámení o rozvode sa zdá byť ako „pokus o nájdeniu súcitu v procese odlúčenia," hovorí Sodomová a dodáva, že tí ľudia, ktorých si berieme, nie sú tí, s ktorými sa rozvádzame.

"Ľudia sa menia. Často spolu nedokážeme udržať krok. Ak si to priznáte, pomôže vám to počas rozvodu," hovorí.

Aj keď pár už nie je „nedotknutý", stále môže mať možnosť sústrediť sa na veci, ktoré znamenajú veľa. Sodomová vysvetľuje, že je to vzájomný rešpekt a zachovanie stability kvôli deťom.

2. Nečakajte emocionálnu uzavretosť