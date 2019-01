Ako urobiť dobrý prvý dojem a zapracovať na svojom šarme

Prvé sekundy sú dôležité, ale nie je to všetko.

30. jan 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Určite aj vy poznáte takých ľudí, ktorí keď vojdú do miestnosti, všetky oči sa otočia na nich. Ľudí, ktorí v sebe nesú iskru a tá rozhorí záujem každého navôkol. Je to šarm? Je to šťastie? Príťažlivý zjav alebo dobrý prejav?

Prvý dojem človek urobí len raz. Niektorým ich prirodzená schopnosť očariť druhých ľudí pomáha vytvoriť si za krátky čas množstvo priateľov alebo prinajlepšom známych. Iní dokážu očariť potenciálnych romantických partnerov.

Veda síce nepozná presné číslo, koľko času na vytvorenie dobrého prvého dojmu máte, výskumy sa však zhodnú na tom, že nejde o viac než pár sekúnd.

(Takmer) všetko stojí na výzore

Mozog dotyčného človeka, na ktorého chcete urobiť prvý dojem, vyhodnocuje niekoľko vecí – mal by sa k vám priblížiť alebo sa vám vyhnúť? Ste priateľ alebo nepriateľ? Ste dôveryhodný, sebavedomý, sympatický? Na tom všetkom dokážete zapracovať.

Asi najmenej upokojujúci výskum, ktorý na túto tému existuje, však tvrdí, že mnoho ľudí si o vás utvára dojem už len na základe okamihu, ktorý trvá menej než desatinu sekundy.

Psychológovia Janine Willisová a Alexander Todorov v sérii experimentov ukázali, že ľudom stačí vidieť vašu tvár extrémne krátko, aby vyhodnotili, či ste sympatickí, dôveryhodní a kompetentní. Môže to znieť ako extrémna reakcia, pravdou však je, že nevedome ju vykonávame všetci.

„Zatiaľ čo niektoré vlastnosti, ako napríklad dominancia, sú silne spojené s morfologickými črtami, vlastnosti ako dôveryhodnosť či dokonca atraktivita sú veľmi závislé od výrazov tváre,“ povedal Todorov pre BBC.

Váš výraz pritom dokáže ovplyvniť mnohé veci, napríklad aj to, či budete aleob nebudete zvolení vo voľbách, pretože (ne)vyzeráte dostatočne kompetentne.

Šarm si môžete dodať. Naučte sa to

To, či ste sa narodili s detskou tváričkou alebo prirodzene nosíte výraz zrelej osoby, nezmeníte. Môžete však zmeniť to, či na okolie pôsobíte dôveryhodne.