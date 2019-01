Vzťahová poradňa: Mal by som sa viac zaujímať o manželku. Ale neviem ako

Klinická psychologička radí.

28. jan 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Otázka: Moja žena má pocit, že sa o ňu nezaujímam, lebo jej dávam málo otázok. Myslím si, že keby sa jej dialo niečo dôležité, povedala by mi to, nie? Čo sa jej mám pýtať, keď mi nič nenapadá?

Máme aj ďalší problém. Prednedávnom bola veľmi rozrušená z oslavy jej tehotnej kamarátky, aj ona totiž túži po dieťati. Najprv bola na mňa naštvaná, pretože mi nenapadlo zavolať jej.

Potom mi odrazu uprostred minulého týždňa povedala, že ju tá oslava nesmierne vykoľajila. Chcela, aby som tam bol s ňou a ja som to neurobil. Ako sa mám správať, keď vlastne ani neviem, čo robím zle?

Odpoveď: Takže je to takto: neprichádzajú vám na um žiadne otázky a z toho potom vyplývajú problémy. Nie je to dostatočná motivácia pýtať sa?

Takže by ste naozaj mali popremýšľať nad tým, aké otázky dávať vašej žene, aby sa cítila lepšie. Alebo ju poproste o konkrétnu pomoc.

Toto je manželský problém číslo 101: jedna osoba si neuvedomuje, čo urobila (alebo čo neurobila) a to hnevá tú druhú. Preto o tom hovoria, primerane upravujú svoje správanie a získavajú spätnú väzbu.

Samozrejme, nie je vo vašich silách, aby ste čítali myšlienky, ale manželka vám už dávala informácie o tom, ako by ste asi mali začať. Vyskúšajte otvorené otázky ako: Ako si sa mala? Čo si o tom myslíš? Ako sa cítiš? Ako sa ti v poslednom období vodí? Samozrejme, nie všetky naraz.

A áno, dokonca ju môžete požiadať o pomoc a povedať napríklad toto: Viem, že mi to veľmi nejde, ale snažím sa. Na čo by som sa ťa mal pýtať?

Otázka: Moja sestra sa stále vyťahuje svojím dieťaťom. Hrozne ma to hnevá. Máme dcéry v rovnakom veku a ona sa stále chváli všetkým, čo jej dcéra dosahuje spoločensky, akademicky, v športe.

Uznávam, že jej dcéra je pravdepodobne lepšia žiačka ako moja a je veľmi talentovaná v športe. Ale sestra by mohla vedieť, že je necitlivé neustále mi to predhadzovať. Najhoršie je, že to robí aj pred deťmi. Mám pocit, že s ňou kvôli tomu preruším kontakt.

Odpoveď: Potrebujete dve veci: obranné stratégie, ktoré vám pomôžu v momente, keď potrebujete odkloniť nepríjemnú tému a citlivý súkromný rozhovor, ktorý pomenuje problém.

Po prvé – stratégie. Neignorujte svoju neter ani sa nesnažte konflikt eskalovať. Počúvajte sestru a po chvíli skúste jednoznačne odkloniť tému. „To je skvelé, čo všetko tvoja dcéra dokáže. Myslíš, že bude snežiť?“

Väčší rozhovor by mal znižovať potrebu týchto stratégií. Medzi štyrmi očami jej povedzte, že milujete ju aj jej dcéru, a práve preto by mala vedieť, že používa komunikáciu, ktorá vašim vzťahom škodí.

Oznámte jej, že chcete vedieť o úspechoch svojej netere, na ktorú má plné právo byť hrdá, no boli by ste rada, ak by sestra vzala do úvahy aj city iných ľudí.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.