Končeky vlasov sú na zlé zaobchádzanie obzvlášť citlivé, ako im neškodiť?

Rozštiepené konce kazia vzhľad vlasov.

2. feb 2019 o 6:00 Martina Štérová

Štiepenie končekov vlasov je rovnaká životná istota ako vrásky na tvári. Určite sa s nimi stretávate aj vy. Rozštiepené konce a polámané vlasy spôsobujú horší, nezdravý vzhľad vlasov, ktoré aj preto strácajú lesk.

Lámanie vlasov je však prirodzené a nevyhne sa mu nikto. Z jednej časti je spôsobené vekom vlasu, ten sa po čase prirodzene láme a štiepi.

Jeho zničený stav si však spôsobujeme aj mechanickým, teplotným a chemickým poškodzovaním a zanedbávaním starostlivosti. Smola je, že končeky vlasov sú na zlé zaobchádzanie obzvlášť citlivé. A nezáleží pritom na dĺžke vlasov.

Štiepenie urýchľujeme napríklad nezdravým životným štýlom alebo častým podstupovaním redukčných diét, používaním nekvalitných a agresívnych šampónov, častým farbením, nedostatočnou a zlou starostlivosťou o vlasy, častým používaním fénov, žehličiek a kuliem či používaním nesprávneho hrebeňa alebo kefy.

Návšteva kaderníčky

Ak svoje rozštiepené vlasy ignorujete, začnú sa lámať, ich dĺžka tak bude rôznorodá a vytvoria dojem strapatosti a „metly“. Budú pôsobiť sucho a neupravene.

Štiepenie „nakazí“ takmer celú korunu krásy a tento titul jej rýchlo odoberie.

Kým je čas a štiepenie zatiaľ naozaj postihlo len konce vlasov, navštívte kaderníka, ktorý sa o ich ošetrenie postará a odstráni ich.

Upraví vám vlasy podstrihnutím alebo inými modernými metódami, napríklad špeciálnymi zastrihávačmi, ktoré zachytia len trčiace zničené konce vlasov a zanechajú za sebou hladký účes.

Ak sa však tejto radikálnej, aj keď rutinnej záležitosti chcete vyhnúť, môžete štiepenie zmierniť jednoduchými metódami aj doma.

Zaváži hrebeň

To, ako vlasy češeme, ovplyvňuje ich fyzický stav. Mali by sme to robiť jemne a pomaly. Zvuk odhalí, ako sa k vlasom správame.

Čím je česanie tichšie, tým je šetrnejšie. Príliš drsné ťahanie spôsobuje zapletanie a lámanie koncov, ale zároveň napína vlas a namáha aj jeho korienok. Takýmto správaním sa môžeme dopracovať až k ich vypadávaniu.

Češeme vlasy od končekov a postupujeme po etapách smerom hore až ku korienkom. Nikdy nie naopak.

Mali by sme si dať predovšetkým pozor, aby sme si vlasy nekefovali príliš intenzívne, inak si môžeme zarobiť na ich zvýšenú lámavosť a rozštiepené končeky.

A v neposlednom rade si doprajte investíciu v podobe kvalitného hrebeňa. Nepoužívajte lacné a ostré hrebene alebo kefy s kovovými štetinami. Namiesto toho si vyberte kefy s prírodnými štetinami a hrebene vyrobené zo skutočného prírodného rohu alebo dreva.

Nízke teploty

Úprava vlasov teplým vzduchom je jedným z dôvodov, prečo sa vlasy rýchlo ničia. Žehličky, fény či kulmy dokážu narobiť poriadnu šarapatu. Ak ich musíte používať, zapínajte ich na čo najnižšiu teplotu.

Ak je fénovanie vlažným vzduchom príliš pomalé, teplotu zvyšujte len postupne, nezačínajte hneď tou najvyššou.

Teplo sa pri úprave vlasov zároveň neznáša s inými prípravkami, ktoré v tom momente na hlave nemajú čo hľadať, napríklad s kondicionérom. Ten si často nevymývame dostatočne starostlivo a pri fénovaní vlasy skôr „uvaríme“, ako vysušíme.

Pod náporom a vrstvou prípravku sa vlas skôr mastí, je zaťažený a oslabuje sa. Ak máte možnosť a čas, vlasy nechajte vyschnúť samovoľne.

Správna regenerácia

Na rozštiepené končeky pomôžu regeneračné séra, hydratačné prípravky a vhodne zvolené masky. Ak patríte k fanúšičkám prírodných riešení, môžete si pripraviť doma rôzne masky na rozštiepené končeky.

Skvelými ingredienciami sú med a rôzne oleje, napríklad mandľový, olivový, arganový, makadamový alebo kokosový.

Maska z polovice avokáda a dvoch lyžíc olivového oleja vás zbaví rozštiepených končekov a zanechá vlasy hebké a lesklé. Rovnaký účinok má aj nanesenie pár kvapiek kokosového alebo iného oleja na končeky vlasov.

Med je skvelý pomocník ako zregenerovať vlasy. Môžete ho aplikovať na zničené končeky a nechať pôsobiť niekoľko minút. Potom ho zmyte šampónom.

Pri maskách na končeky platí, že je treba ich aplikovať len na končeky alebo maximálne po stred dĺžky vlasov. Korienky maskami zaťažovať nemusíte.