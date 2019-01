Fotiť si odhalené ženské nohy? Už naozaj stačilo, pán kolega

Čo je hanba? Nehanbiť sa za sexizmus.

24. jan 2019 o 0:00 Michaela Žureková

Prihodila sa mi taká vec. Odfotili ma pred pár dňami na zastávke bez môjho vedomia a fotka skončila na satirickej stránke na facebooku. Ak ste rozmýšľali, čo za ženskú nosí na chrbte ruksak s nápisom, že sa dá žiť bez plastovej tašky a v jednej ruke drží igelitku, tak to som ja.

Iste, bez kontextu je tá snímka celkom pokrytecká. Ťažko sa dodatočne vysvetľuje, že plastové tašky opakovane používam a práve som si potrebovala odniesť väčší objem materiálov, ktoré by sa mi do textilnej nezmestili.

Bola to však skvelá príležitosť zamyslieť sa, ako na nás novodobí paparazzi číhajú kdekoľvek a ako sa naše pozadie, nohy či iné časti tela môžu dostať do bezhraničného virtuálneho sveta. O to viac, že diskusiu rozvírili aj ďalšie ženské nohy nafotené v pražskom metre.

Nohy, ktoré známy novinár Eugen Korda (áno, ten, ktorý sa pred rokom stal ústrednou postavou inak odignorovanej kauzy MeToo na Slovensku), bez ostychu zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti.

Nielenže je tento kolega z branže známy svojím sexistickým správaním voči ženám, ale navyše ho aj vehementne obhajuje a nerozumie, prečo by sme sa nad ním mali pohoršovať.

Práve jeho dodatočná obhajoba je možno ešte hanebnejšia ako samotné zverejnenie fotky, ktorú môžu vidieť a hodnotiť tisícky ľudí.