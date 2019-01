Tretí januárový pondelok je najdepresívnejší deň v roku. Ako ho prežiť?

Vzorec smutného pondelka

[W + (D-d)] x T^Q} ÷ [M x N_a]

W –weather (počasie)

D - debt (dlh, povianočné dlžoby)

d -monthly salary (mesačná výplata)

T - time since Christmas (čas zostávajúci do budúcich Vianoc)

Q - time since failure of attempt to give something up (čas, ktorý prešiel od novoročných predsavzatí)

M - low motivational level (nedostatok motivácie)

N_a - the need to take action (potreba akcie).