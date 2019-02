Snoubordistka Števulová: Nepáči sa mi, ako nezmyselne sa v našich strediskách stavia

Teraz sa venuje najmä synovi.

27. jan 2019 o 6:00 Martina Štérová

Profesionálny šport ste pred časom vymenili za materstvo. Ako sa cítite ako matka?

Vždy som sa veľmi tešila na obdobie, keď sa stanem matkou. Preto sa cítim skvele. No neberiem to ako smrteľne vážnu vec a nejaké poslanie.

Pribudol nám do života tretí člen, ktorý je náš najväčší kamoš a robí nám všetkým extrémnu radosť.

Plánujete sa k športu na profesionálnej úrovni ešte vrátiť?

Určite nie. Nie som momentálne na takej úrovni, aby som si vedela zohnať sponzorov a ani po tom netúžim.

Táto fáza života je za mnou a popravde užívať si snoubordovanie s tým, že nie som nikomu zaviazaná, je veľmi oslobodzujúce. Na hory chodíme veľmi často a veru niet nad jazdenie sama pre seba.

V jednom rozhovore ste spomínali, že by ste si ešte chceli vyskúšať odjazdiť aspoň zopár pretekov zo série Freeride World Qualifier. V akej fáze je tento plán?

Minulú sezónu sa mi podarilo dostať na štvoro pretekov. Dvakrát som v Rakúsku skončila na treťom mieste a bolo to veľmi príjemné.

Túto zimu mám nazbieraných dosť bodov, takže uvidíme, či niektoré preteky odjazdím aj túto sezónu alebo nie. Išlo o osobný cieľ, o nič zásadnejšie.

Ako profesionálka som jazdila freestyle, teda vo voľnom štýle. Týmto som si chcela dokázať a utvrdiť sa v tom, že mám aj na takéto preteky a že ich dokážem zvládnuť.

Baša Števulová (31) narodila sa v Banskej Bystrici,

v roku 2006 sa dostala do európskeho tímu najlepších snoubordistiek. Okrem iných získala ocenenie Best Rail Rocker Award 2006 na Roxy Chicken Jam, bola tretia na O´Neill BBQ Jam 2008 a Roxy Snow Jam 2008,

ako dablérka (jediná z Česka a Slovenska) si zahrala v britskej romantickej komédii Popoluška na snouborde (Chalet Girl), kde v snoubordových scénach zaskakovala za hlavnú hrdinku (Felicity Jones),

jej koníčkom je cestovanie a surfovanie a od leta v roku 2016 je to aj jej syn, Tobiáš (2), ktorého má s partnerom Tomášom Pagáčom,

pred viac ako dvomi rokmi založila značku detských čiapok Diobo.

Trávite čas na snehu aj túto zimu?

Každú zimu sme na horách. Keď som bola tehotná, išli sme na bežky. No priznám sa, že do slovenských lyžiarskych stredísk často nechodíme.

Ceny v našich najväčších strediskách sú neprimerane vysoké. Je to až zarážajúce, počnúc cenami lístkov až po gastronómiu. Za tri hodiny od Bratislavy sa ocitnem v parádnom rakúskom stredisku, s nižšími cenami a kvalitou na neporovnanie.

Je to, bohužiaľ, tak. Možno som náročnejšia, aj čo sa terénu týka, ale bola som už naozaj kade-tade, a preto si dovolím tvrdiť, že ceny u nás sú hrozné. Nepáči sa mi ani to, ako masívne a nezmyselne sa v našich strediskách stavia.

Chodíte vždy aj s partnerom a so synom?

Dvakrát sme boli bez Tobiáška, ale inak chodíme všade spolu. Bez neho je nám vždy veľmi smutno a nemáme potrebu chodiť na výlety bez neho, aby sme si oddýchli. Zatiaľ.

Počas prvého novoročného víkendu sme vybehli len sami dvaja, lebo malo napadnúť veľmi veľa snehu, takže Tobčo bol doma s mojou mamou.

Keď sme na horách, berieme aj ju a pri Tobčovi sa všetci prestriedame, aby si každý poriadne zajazdil. Budúci rok už bude po zjazdovkách jazdiť s nami.

Váš syn však už aj túto zimu stál na lyžiach. Aktívne ho k tomu vediete?

Má dva a pol roka, čiže aktívne ho v podstate nevedieme k ničomu. Zatiaľ sa so všetkým len zoznamuje. Lyže sa mu veľmi páčili, ale vždy tak na polhodinku a koniec.

My ho, samozrejme, do žiadneho športu nútiť nikdy nebudeme, pretože rodičia často deťom voľnočasové aktivity vedia pekne zhnusiť. Viesť k športom ho však budeme, keďže tých aktivít máme naozaj neúrekom. Pôjdeme mu príkladom.

Je zima vaším obľúbeným ročným obdobím?

Mám rada všetky obdobia, pretože každé má niečo do seba, ale paradoxne mám najradšej leto a neraz som povedala, že by som si vedela predstaviť byť skôr profesionálnou surferkou ako snoubordistkou. Ale to by som sa asi musela narodiť pri mori.

Máte veľa záľub, veľa cestujete, športujete – je materstvo podľa vás s týmito aktivitami „kompatibilné“?

Materstvo je s nimi kompatibilné do takej miery, ako sami dovolíme. Keď je pre niekoho napríklad cestovanie stresom ešte bez detí, tak s deťmi to bude asi úplné peklo, lebo to, samozrejme, vie byť náročné.