Každý deň bojujú, aby ich deti získali vzdelanie. Život autistov má svoje úskalia

Má inkluzívne vzdelávanie zmysel?

19. jan 2019 o 6:00 Martina Štérová

Autizmus je vrodená vývinová porucha, to znamená, že dieťa s ňou už prichádza na svet. Čo sa však líši, je vek, v ktorom sa začne prejavovať.

„Odborníci u Samka vyslovili podozrenie už v 18. mesiaci a táto diagnóza bola potvrdená, keď mal dva roky a tri mesiace.

Správal sa inak ako ostatné deti, zdalo sa, že nevníma, nereagoval na svoje meno, na to, keď sa mu niekto prihováral, s hračkami sa hral iným, zvláštnym spôsobom, netvoril očný kontakt, reč sa nerozvíjala,“ spomína Mária, mama 9-ročného Samuela.

Majú jednoducho iný softvér

Deti s autizmom vyžadujú špeciálnu pozornosť a výchovu, pretože vo väčšine prípadov zaostávajú v niekoľkých oblastiach spoločenského života – komunikácii, sociálnych vzťahoch, predstavivosti a vnímaní okolitého sveta.

„Ľuďom s autizmom jednoducho mozog funguje inak, majú inú nervovú sústavu, ktorá inak spracováva podnety a inak reaguje. Vznikli a narodili sa jednoducho s iným softvérom,“ hovorí Mária.

Okrem týchto všeobecných spoločných čŕt však nastupujú veľmi individuálne schopnosti, potreby a výzvy každého jednotlivca.

„Takisto, ako sa zdravé deti nedajú hodiť do jedného vreca, platí to aj pri našich deťoch. Niektoré zbožňujú dotyky a silné objatia, iných sa nemožno ani dotknúť. To isté sa dá aplikovať na všetky zmysly. Nie všetkým prekážajú davy ľudí, hluk a podobne,“ hovorí Miriama Smrtičová, štatutárka OZ Na trati a matka päťročnej dcérky s autizmom.