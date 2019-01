Chlapci sú prosto chlapci? Gillette si za novú reklamu vyslúžila obdiv i odpor mužov

Reklama Gillette obletela svet.

16. jan 2019 o 10:07 Michaela Žureková

Pre mužov to najlepšie. S týmto sloganom už tridsať rokov pracuje značka pánskych holiacich potrieb Gillette.

Teraz sa rozhodla, že sa zapojí do boja proti toxickej maskulinite, šikanovaniu, sexuálnemu obťažovaniu a tiež presvedčeniu, že chlapci sú chlapci a určité správanie je pre nich typické.

Vlastné slová tak spochybňuje otázkou, či je toto naozaj to najlepšie pre muža a slogan v krátkom filme s názvom We Believe mení na "Najlepší, akí muži môžu byť." Výrazná kampaň však nenechala verejnosť chladnou.

Kto sú muži zajtrajška?

Video má za tri dni od zverejnenia už takmer desať miliónov prehratí, zaujímavejšie však je, že aj vyše dvestotisíc označení "páči sa mi to" a viac než pol milióna "nepáči sa mi to", pričom tieto stále rastú.

V ére hnutia #MeToo totiž Gillette mužom pripomína nebezpečenstvá tradičného pohľadu na mužnosť. V krátkej snímke zobrazuje príklady šikanovania medzi deťmi, ale aj sexuálneho obťažovania a agresívneho správania mužov voči iným ľuďom.

Následne však ukazuje aj príklady pozitívneho prístupu, napríklad keď sa jeden muž snaží zabrániť druhému, aby na ulici obťažoval okoloidúcu ženu. Značka pánov vyzýva, aby boli dobrým príkladom pre svojich synov, pretože nová generácia mužov sa díva a sú to muži nášho zajtrajška.

"Povedzte správnu vec, správajte sa správnym spôsobom, niektorí to už robia, ale iba niektorí nestačia," hovorí hlas v reklame.

Gillette si muži už nekúpia

Pod videom na Youtube sa vo veľkej miere nahromadili negatívne komentáre a tisícky mužov sa voči nej ohradili.

Mnohí z nich na sociálne siete napísali, že so značkou končia a už si nikdy jej produkty nekúpia. Niektorí reklamu označili za feministickú propagandu, prípadne násilie ironizovali.

Azda najčastejšie jej vyčítali to, že všetkých mužov zobrazuje ako násilníkov a že ide o patetický útok na maskulinitu. Mnohí preto vyzvali na jej bojkot, vrátane známeho televízneho moderátora Piersa Morgana.

Hoci negatívnych reakcií je nepomerne viac, našlo sa aj množstvo takých (a nielen v radoch žien), ktorí ju uvítali a jej myšlienku chválili.

Hlbší zmysel

Hoci v prípade takých veľkých značiek ako je Gillette ide primárne o dobre premyslený marketing a snahu predávať svoje produkty, snaha angažovať sa v spoločenských témach je čoraz evidentnejšia.

"Značkám už nestačí iba tak predávať produkt, zákazníci si vyžadujú aj nejaký hlbší zmysel - chcú ukázať, že sa za niečo dokážu postaviť," vysvetlil pre Guardian PR expert Mark Borkowski.

"Maskulinita je veľkou súčasťou značky Gillette a táto nová reklama uznáva, že nová generácia mužov prepracováva jej koncept a už viac nejde o klišé, akým bola kedysi," dodal.

Kampaň je podľa BBC súčasťou väčšieho projektu Building A Better Man, ktorého cieľom je odstrániť násilné správanie mužov a tiež neziskovej organizácie The Boys and Girls Club of America, ktorá pomáha mladým ľuďom zlepšiť svoje sociálne a komunikačné zručnosti.

Značka sa tiež zaviazala v najbližších troch rokoch prispieť sumou milión dolárov neziskovým organizáciám v USA, ktorých programy sú zamerané na inšpirovanie, vzdelávanie a pomoc mužom každého veku, aby sa stali vzormi pre budúce generácie.