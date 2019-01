Vzťahová poradňa: Dal som výpoveď a chcel skúsiť niečo iné. Teraz to ľutujem

Poradňa klinickej psychologičky.

14. jan 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonoir

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Potrebujem zatiahnuť ručnú brzdu kvôli zlému rozhodnutiu, ktoré som urobil. Aby som mohol začať študovať iný odbor, dal som vlani výpoveď v práci a vrátil som sa bývať späť k rodičom.

Mám za sebou prvý semester a veľmi to ľutujem. Nie je to nič pre mňa. Viem, že svoju starú prácu späť nezískam, ale vôbec neviem, čo mám teraz spraviť. Mám pocit, že moji rodičia budú znepokojení a sklamaní. Úprimne povedané, sklamal som aj sám seba a mám pocit, že som uviazol.

Odpoveď: Tu je dôležité zmeniť uhol pohľadu: V skutočnosti ste neuviazli, hoci to teraz tak nevidíte. Ste na križovatke.

Vy sa rozhodujete, kedy sa pohnete, kam nasmerujete svoju túžbu po zmene a ako sa z tejto túžby stane konkrétna akcia.

V reálnom živote neexistuje ručná brzda, neexistuje žiadna okamžitá náprava, ktorá obnoví všetky vaše aktivity na pôvodné nastavenia.

Ale to je dobré, pretože nechcete vymazať to, čo ste sa pri tejto obchádzke naučili. Sú to dôležité informácie, ktoré vám môžu poskytnúť vedomosti a poháňať ďalšie kroky, ktoré urobíte.

Začnite definovať svoj reset ako rad malých, ale konkrétnych krokov. Niektoré možno budú nepríjemné, niektoré ťažké. No pokračujte a pamätajte, že o pár rokov sa na mape vášho života bude táto obchádzka zdať ako smiešne krátky úsek.

Otázka: Môj priateľ mi stále hovorí, že potrebujem oddychovať a že robím priveľa vecí. Naozaj sa takto nevidím a mám pocit, že ma skrátka nemôže prijať takú, aká som.

Rada robím veci po svojom, rada vopred plánujem a mám vysoké očakávania od ľudí. Čo vlastne znamená, že by som mal relaxovať?

Tak trochu si myslím, že jeho potreba po tom, aby som si oddýchla, je vlastne jeho túžba po oddychu odo mňa. Je to znamenie, že sa k sebe nehodíme?

Odpoveď: Na toto neexistuje správna odpoveď. Ide o neusporiadanú krásu vzťahov - sú tvorené dvomi ľuďmi, ktorí sa stretnú a až neskôr uvidia, či je ich zápas správny.

Predpokladajme, že tohto muža milujete a vo všeobecnosti spolu dobre vychádzate. Má teda zmysel zistiť, čo a prečo cíti a aký to má vplyv na jeho špecifické správanie. To môžete riešiť spoločne.

Nič menej vzťahy sú obojstranné: Možno sú veci, ktoré hovoríte alebo robíte v konkrétnych situáciách, a ktoré sú pre neho nepríjemné. Ak však jeho nespokojnosť vychádza z väčšej nespokojnosti s vaším nastavením, asi nie ste na tej iste lodi. Relax by mali ľudia mať preto, že je im to príjemné a nie kvôli niekomu inému.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.