Na čiernu zabudli. Na Zlatých glóboch odvrátili nudu aspoň v obliekaní (fotogaléria)

Pozrite si módu z Golden Globes 2019.

7. jan 2019 o 10:41 Michaela Žureková

Odovzdávanie cien Golden Globes v minulom roku bolo zahalené do čiernej. Nešlo len o atmosféru, ktorá bola poznačená škandálmi okolo hnutia Me Too, ale aj o protest, ktorý sprevádzal novozaložené hnutie Time´s Up.

Herečky a aj herci na červenom koberci si vtedy obliekli čierne šaty, aby vzdali hold obetiam sexuálneho obťažovania vo filmovom priemysle.

V roku 2019 sa karta mierne obrátila. Počas večera sa ukázala väčšia diverzita aj slušnosť. Nominácie aj ceny získali i umelci inej ako bielej pleti a iného, ako mužského pohlavia.

Zatiaľ čo niektoré médiá tak ceremoniál označili za nudu bez poriadneho humoru a o snahu o to, aby nikto nikoho neurazil, osviežujúcejšie to vyzeralo aspoň na červenom koberci a večierkoch po udeľovaní cien.

Ženy si zaslúžia príležitosti

Kritici azda najviac ocenili bledomodrú róbu Lady Gaga z dielne Valentino, v ktorej vyzerala ako moderná Popoluška.

V bielych šatách Versace zase zapôsobila moderátorka a zároveň aj víťazka jednej z cien, herečka Sandra Oh, ktorá večerom sprevádzala spolu s Andym Sambergom.

Počas ceremoniálu sa pritom viackrát emotívne vyjadrila, ako si uvedomuje, že sa takáto príležitosť už nemusí zopakovať.

Vyzdvihla totiž, že ako prvá herečka ázijského pôvodu dostala možnosť moderovať jednu z vrcholných filmových udalostí a taktiež ďakovala svojim rodičom a komunite, keď získala sošku za svoj výkon v seriáli Killing Eve.

Za "ďakovačku" večera však magazín Gold Derby označil slová herečky Glenn Close. Tá získala zlatú sošku za stvárnenie hlavnej roly vo filme The Wife, čo ju očividne samu šokovalo.

Obecenstvo ju však ocenilo aj dvomi standing ovations, najmä počas toho, keď si vo svojej ďakovnej reči zaspomínala na svoju mamu a keď vyhlásila, že ženy si zaslúžia byť naplnené ako v rámci svojich rodín, tak aj v rámci svojej kariéry.