Veľký horoskop na rok 2019: Schopných a kreatívnych čaká úspech

Rok 2019 od nás bude vyžadovať odvahu, rýchle rozhodnutia a aktívny prístup k riešeniu problémov. Nebude čas strácať čas. Podľa numerológie je rok 2019 pod číslom 3 – Schopnosť.

Teda tí z nás, ktorí budú vedieť zhodnotiť svoje schopnosti, kreativitu, talent a presadiť svoje myšlienky, dosiahnu úspech. Bude sa dariť aj emotívne založeným ľuďom, počúvajúcim intuíciu.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Ste plní emócií, máte aj talent a schopnosti vám nechýbajú. Žiaľ, ste až nadmieru akční a neraz hovoríte na nesprávnom mieste nesprávne slová. Teda pochabosť a útočnosť budú vašimi slabými miestami. Paradoxne vaše kritické slová budú ľudia prijímať oveľa lepšie ako v minulosti, akoby už konečne pochopili, že to nemyslíte zle, keď ich upozorňujete na ich chyby.

No na tie svoje ste až príliš citliví, lenže bez spravodlivého prístupu sami k sebe sa budete rokom 2019 trmácať sami. Vstúpte si trochu do svedomia a upravte svoje správanie. Potom sa môžete spoľahnúť na úspech a na podporu svojich blízkych. Aj v láske vás čaká príjemné stretnutie s niekým z minulosti, ale ako vy, aj tá osoba si zaslúži druhú šancu. Vlastne „druhé šance“ – to by malo byť heslo tohto roku.

Býk (21. 4. – 20. 5.)

Často vami lomcujú emócie. No cez váš živel – zem – sa ťažko predierajú na povrch. Tento rok však bude všetko inak. Vaše sebaovládanie bude mizivé, trpezlivosť na nule, všetko bude mať prioritu a na nič nebudete mať dosť času.

Ak už teraz neukážete, čo vo vás je, tak nikdy. Treba siahnuť až na dno síl, aby ste mohli zažiariť a získať správne miesto na slnku. Ak sa necháte ubiť problémami, nesťažujte sa na nikoho, iba na seba.

Lebo vy ste pripravení, silní a schopní, len rozhodnosť vám chýba. A správny človek po vašom boku. Možno by bolo najvhodnejšie upratať si v medziľudských vzťahoch a nechať po svojom boku len overených priateľov, ktorí vás motivujú k výkonom. A nezabudnite na svoje zdravie, máte zopár restov, ktoré treba čím skôr odstrániť. Hoci aj operáciou.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Budete sa cítiť ako ryba vo vode. Zmeny, presuny, nové úlohy, vysoké požiadavky na výkon a geniálne riešenia, to všetko dobre zaplatené. Ani si nestihnete vychutnať jeden vrchol, už budete dobývať ďalší. Pôjdete pevne za svojimi cieľmi, ktoré sa však budú často meniť, až z toho vaši blízki budú mať chaos. No ak budú veriť vašim schopnostiam, dostanú sa s vami do raja.

Len s nimi nestrácajte trpezlivosť. Nie každý má taký reakčný čas ako vy. Mladší z vás sa vydajú do sveta za novými výzvami, starší sa zviažu so svojimi koreňmi, každý z vás nájde to správne miesto. A bude správne, ak sa s úspechmi podelíte s ostatnými ľuďmi, nielen v rodine, ale aj v spoločnosti. Môžete iných vzdelávať a viesť ich k novým métam.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

S rakmi to bude ťažšie. Nápady budete mať unikátne, energie dostatok, odvaha vám tiež nebude chýbať. Aj zdravie si začiatkom roka upevníte. Budete vzorne pripravení na zmeny. No akosi sa vám šťastie bude vyhýbať. Lepšie by bolo, keby ste do marca mohli investovať sami do seba. Aj do domácnosti. Treba všeličo prestavať, dostavať a možno aj presťahovať.

Od apríla už budete v jednom kole. Aj v pracovnom živote, aj v súkromí sa bude stále niečo diať, čo si bude vyžadovať vašu pozornosť. Nemali by ste však byť na všetko sami, spoľahnite sa viac na svojich priateľov v znamení Panny, Váh alebo Kozorožca. Spoločnými silami by ste vedeli zmeniť váš svet a budúcnosť na miesto, kde by ste sa konečne cítili ako doma.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ohnivé levy sa nemajú čoho obávať. Iba ak nedostatku času. Všetko vás bude zaujímať, do všetkého sa chcete zapojiť, okolo vás bude plno možností, šancí, projektov a všade budete vítaní. Dobre si však zvážte, čomu sa budete venovať naplno. Vyhnite sa strácaniu energie na to, čo bude pre vás nakoniec len záťažou. Aj ľudia okolo vás sú rôzni, nie každý z vašich priateľov je tým skutočným.

Ľahko sa môžete pomýliť a nechať sa viesť k priepasti. Radšej si overte, komu veríte – to by malo byť pre vás motto – Dôveruj, ale preveruj! V láske stojíte pred zásadnými krokmi, môžete si založiť rodinu alebo sa jej vzdať, nájsť lásku či ju stratiť. Rok 2019 bude pre vás rokom získavania a strácania. No bude aj o pravde a neľahkom živote s ňou.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny sa v roku 2019 posunú výrazne vpred. K splneniu svojich snov. Tie, ktoré nezabudli snívať, sa môžu tešiť na ich naplnenie. Tie, ktoré sa snov dávno vzdali a žijú v tvrdej realite, sa to zase môžu naučiť.

Tento rok bude o odmenení schopných a výkonných, také ste predsa aj vy. Svoje pochybnosti a obavy zahoďte a s dôverou vo svoju šťastnú hviezdu sa dajte viesť intuíciou a dobrými radami blízkych.

Nájdete spoločnosť, kde vás prijmú a budete mať konečne to, čo si zaslúžite. Zaujmete niekoľkých nových ľudí, pripravte sa teda na rôzne stretnutia a dbajte na to, čo budete hovoriť a ako sa im predstavíte. Slobodní by mohli stretnúť aj lásku na prvý pohľad. Tentoraz by ste mali dať šancu svojmu srdcu, nestraťte takúto príležitosť. Viete sami, že u vás je láska niečím výnimočným.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Váhy sa nesmú nechať oslabiť vlastnými slabými stránkami. Nie je tu miesto na váhavosť, na pomalosť, na tvrdohlavosť. Ani na unikanie pred zodpovednosťou za vlastné chyby. Nie ste vôbec obeťami, ani vás netreba ľutovať. Sami ste sa dostali do tejto slepej uličky a len vy z nej nájdete východ. Ak budete chcieť. Ale ak tam zostanete, nikomu nebudete chýbať.

Preto by ste sa mali konečne pozbierať a oslniť svoje okolie tým, čo je vo vás pozitívne. Ste šarmantní, milí, vnímaví, kreatívni a dokážete vytvoriť cenné umelecké diela. Len treba veriť. Vo svoje schopnosti a nadanie. A ak sa spojíte so správnymi ľuďmi, budete vedieť predať svoje nápady, myšlienky, vaše tvorivé JA sa dočká ocenenia. Tak sa neskrývajte. Je úplne jedno, koľko máte rokov. Nič nie je stratené.

Škorpión (23. 10. – 22. 11.)

Vám nič nestojí v ceste za dosiahnutím úspechu. Máte na svojej strane nielen svoju bystrosť, originalitu či pracovitosť a odvahu, ale aj šťastie. Stoja pri vás aj vaši známi, s ktorými môžete pokojne rátať a spoliehať sa na ich podporu aj v ťažkostiach. Na tie narazíte najmä vtedy, ak budete chcieť uzavrieť nové obchodné zmluvy, či už ako súkromní podnikatelia, alebo ako zástupcovia svojej firmy.

Akokoľvek, iba to, čo bude závisieť len od vás, dopadne nadmieru ziskovo. Ak musíte spolupracovať s inými osobami, snažte sa, aby boli v znamení Leva alebo Vodnára. No pozor - mnohé z vašich plánov sa budú odsúvať, to by ste však nemali brať ako svoje zlyhanie. Vyčkajte a neprepadajte pochybnostiam.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Čakajú vás rôzne zmeny, narušenia zabehaných stereotypov, ale pre vaše ohnivé JA to bude len výzva. Veríte v seba a vo svoje šťastie, vy sa nestratíte, nájdete svoje miesto, úspech, pokoj v srdci aj duševnú vyrovnanosť. Teda – možno vám nepribudne na účte, ale budete mať pocit, že ste vyhrali prvú cenu. Vaša spokojnosť a vyrovnanosť k vám pritiahnu mnoho skvelých ponúk, od leta sa o vás bude svet trhať.

Lenže pozor – nedajte sa zneužiť, dobre si vyberte a ak si nebudete istí, požiadajte o pomoc Panny alebo Baranov. V láske sa však riaďte len vlastnou hlavou, sami musíte posúdiť, s kým sa môžete vybrať na spoločnú cestu životom, či zvíťazí vaše strelené JA, alebo hľadáte pokojný prístav. Na istý čas, lebo vy nehľadáte trvalý prístav, len možnosť nabrať sily.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Vaša trpezlivosť je už celkom vyčerpaná. Máte už dosť toho, ako vás ľudia využívajú, manipulujú vami, ako s vami zaobchádzajú, a to nielen v práci, ale aj v súkromí. Nikde sa nemôžete cítiť slobodne, nemôžete riadiť svoj život a využívať šance, ktoré by ste mali. Ste v uzavretom priestore, bez možnosti sa pohnúť vpred – to ste si práve uvedomili.

Tak s tým aj niečo urobte. Pretnite väzby, ktoré vás spútavajú a obmedzujú, prerušte kontakty s ľuďmi, ktorí vás oberajú o energiu a sny, vyhnite sa novým povinnostiam, ktoré vás zase spútajú – povedzte už rázne NIE. Rok 2019 vám pomôže uplatniť sa naplno a slobodne, len sa treba vzdať toho, čo vás brzdí. A to iste nie je jednoduché pre znamenie, ktoré zapúšťa hlboké korene aj tam, kde všetci odchádzajú.

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)

Vodnári môžu pokojne spávať. Ste obklopení ľuďmi, ktorí to s vami myslia dobre, tak sa im zverte so svojimi problémami či želaniami, snami a túžbami. Potrebujete aj iný názor. Mladším by takáto analýza ich budúcnosti a priorít len pomohla, aby si konečne stanovili správne kroky.

Je vo vás mnoho energie aj vnútornej sily, no chýba vám nadhľad, aby ste dokázali ísť správnym smerom. Aj v láske potrebujete radu, postrčenie, alebo vysvetlenie toho, čo sa deje. City vás oberajú o racionálny úsudok. Nebuďte zbytočne hrdinami, podeľte sa o všetko s priateľmi. V roku 2019 by ste nemali byť sami na žiadny problém, ktorý by mohol zásadne ovplyvniť váš život. Či už profesionálny, alebo citový.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Vy sa v roku 2019 nedokážete vzoprieť svojím oponentom. Budú na vás útočiť, na vaše výsledky, ale vám budú chýbať argumenty. Prečo sa vlastne obávate hovoriť otvorene a kritizovať ich? Bolo by to pre vás jednoduchšie a získali by ste výhodnejšiu pozíciu. Nevzdávajte sa len tak, to predsa nie je pre vás typické.

Aj doma by ste mali byť precízni, nenechávať nič napoly hotové, dotiahnite svoje povinnosti do konca. Vyplatí sa vám to! V roku 2019 by sa nemalo nič nechať len tak, napochytro zlátané, zakaždým sa budete musieť vrátiť späť a dôkladne to „niečo“ vyriešiť. Načo takto strácať čas?