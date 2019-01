Účinné cvičenie vtesnáte aj do minúty. Stačí len začať

Fyzická aktivita nemusí trvať neznesiteľne dlho.

2. jan 2019 o 10:18 Michaela Žureková

Myslieť si, že jediná plnohodnotná fyzická aktivita je iba výkon, ktorý podáte za hodinu a pol vo fitnescentre, vás môže zabrzdiť v akejkoľvek športovej činnosti. Na dlhšie cvičenie možno nemáte čas, alebo sa skrátka neviete odhodlať cvičiť niekoľkokrát do týždňa.

Dobrou správou je, že to nie je nutné. Ak urobíte iba malé pohybové zmeny vo vašom dennom režime, môže to mať väčší dopad na vašu fyzickú kondíciu, než si myslíte.

Zdraví a fit totiž môžete byť aj vtedy, keď pravidelnému pohybu venujete hoci len minúty, a to pokojne aj doma alebo vonku.

Ako si rýchlo zacvičiť

Prečítajte si tiež: Osem tipov podľa vedy, ako čo najviac vyťažiť z cvičenia

„To, že zdravý životný štýl zaberie čas a peniaze, je bežný mýtus, ktorý nemôže byť ďalej od pravdy. Všetko, čo potrebujete, je priestor doma či v miestnom parku a pár minút času,“ hovorí pre The Telegraph tréner Scott Laidler.

Kľúčové je podľa neho byť činní hoci pomenej, no častejšie.

„Ak cvičíte správne a pravidelne, tak 20 minút intenzívneho cvičenia trikrát týždenne môže byť účinnejších než hodina behu,“ dodáva.

Zároveň platí, že akýkoľvek pohyb je lepší než žiaden, napríklad aj výmena výťahu za schody. Začať môžete, už keď máte hoci len pár minút času. Čo všetko sa dá stihnúť za krátky čas?

Tridsať sekúnd

Iba pol minúty vám postačí, aby ste si precvičili a posilnili telesné jadro, ktoré predstavujú svaly brucha, chrbta a panvy. To v prípade, že 30 sekúnd vydržíte v takzvanom "planku", teda v polohe dosky.

No pozor, nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, najmä ak máte toto svalstvo oslabené a ochabnuté.

Pri polohe dosky však posilníte aj svoju flexibilitu a držanie tela. Toto cvičenie môžete robiť každý deň a časový interval postupne predlžovať.

Minúta

Aj vedci potvrdili, že minúta na dosiahnutie zdravotných benefitov postačí. Musí to však byť veľmi intenzívna minúta.