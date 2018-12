Ako spraviť rok 2019 lepším? Nevyhadzujte toľko jedla

Prečo a ako menej plytvať jedlom?

31. dec 2018 o 12:55 Michaela Žureková

Sprchovali ste sa už niekedy hodinu a pol vkuse? Nie? Ale vyhodili ste už niekedy nedojedený hamburger? Objem vody, ktorý sa pri oboch vyplytvá, je totiž podobný.

Ide o netradičné prirovnanie, pre predstavu je však užitočné. Prognózy do budúcnosti totiž hovoria, že množstvo jedla, ktoré sa na celom svete vyhodí, vzrastie do roku 2030 oproti súčasnosti až o tretinu. Predstavte si teda aj to množstvo vody.

Ak ste v rámci novoročných predsavzatí uvažovali nad tým, že vaše ciele na nadchádzajúce mesiace by mali súvisieť so spotrebou jedla, možno by stálo za to zvážiť, z akého uhla pohľadu k nim pristúpite. Menej jesť je totiž iba jednou časťou tejto výzvy. Druhou je aj uvedomelo nakupovať, a teda menej vyhadzovať.

Jedni vyhadzujú, druhí nemajú

Priemerný Slovák ročne vyhodí zhruba 111 kilogramov jedla a každý piaty priznáva, že v domácnosti plytvá potravinami.

Najviac sa u nás vyhadzujú chlieb a pečivo, ale tiež zvyšky vareného jedla.

To však zároveň znamená aj plytvanie zdrojmi.

Za nezjedeným jedlom a každým vyhodeným kusom si treba predstaviť aj prostriedky, ktoré sú potrebné na jeho výrobu – sem radíme pôdu, vodu, potravu pre zvieratá, ľudskú prácu, energiu, proces balenia a distribúcie jedla a aj jeho samotnú prípravu.