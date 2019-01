Vzťahová poradňa: Ako prežiť oslavu s mužom, ktorý ma týral?

Psychologička radí.

31. dec 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Je to už šesť rokov od chvíle, keď som opustila svojho násilníckeho manžela. Po rozchode som trpela posttraumatickou poruchou a vďaka terapii som na tom lepšie. Nie je však prekvapujúce, že paniku u mňa spúšťa čokoľvek, čo mi ho pripomína.

Náš syn absolvuje v máji vysokú školu a chce, aby sme sa obaja zúčastnili jeho promócie, pretože "väčšina rozvedených rodičov sa môže stretnúť aspoň na niekoľko hodín.“ Som v panike už len pri predstave, že svojho bývalého uvidím.

Ako mám vysvetliť synovi, že tam jednoducho nemôžem ísť a nemať zlé pocity a ako mu mám povedať o tom, ako veľmi zle reagujem na jeho otca bez toho, aby to bolo pre všetkých bolestivé?

Odpoveď: Chápem, že nechcete, aby syn vedel o vašom utrpení. Ale na to, aby ste ochránili seba samú, sa budete musieť vzdať potreby chrániť jeho. Povedzte synovi, že chcete oslavovať spôsobom, akým si zaslúži, ale nechcete byť na oslave, kde oslavovať nebudete môcť.

Vysvetlite, že existujú fyzické a psychické stavy, do ktorých sa nechcete dostať, ale že zároveň chcete situáciu vyriešiť.

Možno by syn mohol primäť vášho bývalého manžela, aby súhlasil s polovičnou účasťou a každý z vás by prišiel v inom čase, alebo by pre neho mohlo byť OK, ak by ste ho celkom preskočili v prospech špeciálnej večere s vami.

Existuje veľa spôsobov, ako si pripomenúť túto príležitosť bez toho, aby ste sa dostali späť na dno, čo by nikomu nepomohlo.

Otázka: Moja žena sa v poslednej dobe začala správať rezervovane akoby len odpovedala na e-maily.

Napríklad dnes, keď som jej oznámil, že sa mi podaril veľmi dôležitý obchod povedala len: „Som veľmi šťastná“. Znelo to veľmi formálne a celkom inak ako zvyčajne reaguje.

Znie to ako niekto, s kým len pracujem. Deje sa to už niekoľko dní a je to naozaj čudné. Je však veľmi ťažké otvoriť to, pretože nechcem znieť hlúpo. Viete mi poradiť?

Odpoveď: Čo znie horšie - otvorenie zdanlivo hlúpej veci, ktorá vás obťažuje, alebo to, že sa budete stále trápiť bez odpovedí a myslieť si, že s vaším manželstvom nie je niečo v poriadku?

Ak sa prikláňate k druhej možnosti, potom sa obávam, že vám vlastne e-mailová dynamika vyhovuje. Ak neviete, čo presne jej povedať, môžete začať všeobecnejšie.

Povedzte, že v poslednej dobe bola trochu formálna a vzdialená, že jej tón sa vám zdal byť iný ako zvyčajne. Uvedomte si, že silný a zdravý vzťah sa niekedy buduje aj vďaka rozhovorom o ťažkých a zraňujúcich veciach.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.