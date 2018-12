Rodičia nie sú dokonalí. Prečo sa tak potom tvária?

Sociálne siete skresľujú rodičovskú realitu.

28. dec 2018 o 15:23 Soňa Jánošová

„Ako matka sa niekedy snažím vyzerať dokonale a príliš sa zaoberám tým, čo si myslia ostatní. Ako vyzerám a ako vyzerá môj dom a deti.

No povedala by som, že ľudia sú príliš zaneprázdnení na to, aby premýšľali rovnako ako ja. A najmä na tom nezáleží, musíme sa prestať snažiť byť dokonalí. Musíme len dýchať a vychutnávať si hranie sa s deťmi v našich chaotických obývačkách,“ napísala pod svojim príspevkom na Instagrame Demet Haciogluová, blogerka a mama troch detí.

Na sprievodnej fotke je zobrazená jej rozhádzaná obývačka, v ktorej sa hrajú jej malé deti. Reagovala tak na výzvu, ktorú pred časom na sociálnych sieťach zverejnila herečka Drew Barrymore.

Aj celebrity sa cítia ako nesprávne matky

Americká herečka na svojom oficiálnom profile, ktorý sleduje viac ako desať miliónov ľudí, pred časom uverejnila video.

Chcela ním motivovať rodičov k tomu, aby sa nesnažili byť dokonalými a ani tak nepôsobili na sociálnych sieťach.

Realita je podľa herečky vždy iná.

„Dnes ráno som do školy môjho dieťaťa prišla v teplákoch a trochu neskoro. Cítila som, že nevyzerám ako správna mama a začala som seba samú obviňovať. To je pre rodičov typické,“ uviedla herečka vo videu a ďalej vyzvala ľudí, aby zdieľali príspevky označené hashtagom TheWayItLooksToUs.

Stovky rodičov, predovšetkým matky, začali po tejto výzve zobrazovať dvojdielne príspevky. Na prvom sú zväčša idylické a nainscenované zábery, na druhom realita.

Dokonalý svet nedokonalých ľudí

Kým na prvých obrázkoch sú šťastné rodinné portréty, pokojne sa hrajúce deti a upravení rodičia, na druhých zobrazujú neporiadok, chaos a matky bez make-upu. Rodičia navyše k snímkam píšu aj príbehy, ktoré sa k nim vzťahujú.