Ako sa Jeff Goldblum stal najštýlovejším americkým seniorom

Štýlom inšpiruje rovesníkov aj mladých.

1. jan 2019 o 6:00 Martina Štérová

Amerického herca diváci registrujú v prvom rade ako postavy roztržitých vedcov v rôznych sci-fi alebo dobrodružných filmoch.

V reálnom živote však pôsobí úplne inak a s pribúdajúcimi rokmi paradoxne vyzerá stále viac k svetu. Po šesťdesiatke sa začal meniť na módnu ikonu, ktorá dokazuje, že vek je skutočne len číslo a muži v jeho rokoch sa môžu obliekať decentne, elegantne a originálne zároveň.

K statusu módnej ikony mu dopomáha aj fakt, že sa o seba Jeff Goldblum (66) náležite stará. Je vysoký, štíhly, hlavu mu zdobia husté šedivé vlasy a tvár mierne strnisko.

K typickým módnym prvkom, ktoré Goldblum rád nosí, patria hipsterské okuliare s hrubým rámom, tenké kravaty, klobúky a úzke nohavice. Nebojí sa výrazných farieb či kombinácií vzorov alebo materiálov a lesklých aplikácií.

Na počiatku boli tajné sny a väznice

Možno si ho pamätáte ešte z čias, keď utekal pred dinosaurami v Jurskom parku alebo ako zachraňoval svet spolu s Willom Smithom pred mimozemšťanmi v snímke Deň nezávislosti.

Odvtedy sa však herec zmenil a rozvinul svoj potenciál aj v iných smeroch ako len v herectve. Za herectvo sa pôvodne hanbil. Keď vyrastal v Pittsburghu, o svojich snoch nepovedal ani rodičom.

Na zaparené sklo v kúpeľni si tajne písal afirmácie a želania, že sa jedného dňa chce stať hercom.

Jeho otec bol lekár, mama pracovala v rádiu. Goldblum potom absolvoval ako tínedžer letnú školu herectva, presťahoval sa do New Yorku a začal pôsobiť na Broadwayi. Nasledovala cesta do Kalifornie.

Napriek hereckým ambíciám však musel začínať bežnejším povolaním, aj keď ani to v jeho prípade nebolo úplne klasické. Mladý Jeff totiž predával kancelárske a písacie potreby nápravným zariadeniam a chodil po väzniciach.