Lucia Siposová: Nahota v našom kabarete je hravá, nie vulgárna

Herečka si žije svoj splnený kabaretný sen.

5. jan 2019 o 6:00 Martina Štérová

Aký bol váš rok 2018?

Príjemný, práce tak akurát. Rok 2017 bol oveľa zaťažujúcejší. Bežne robím za troch, ale v poslednom období som mala čas si aj vydýchnuť. Zároveň to bol po dlhom čase aj prvý rok, ktorý som prežila vo vzťahu.

Splnilo sa vám všetko to, čo ste si v ňom plánovali?

Neboli to ani tak plány, ako skôr túžby. No prežila som pekný rok plný lásky aj cestovania. Je úžasné, keď sa tieto dve veci spoja. Sú pre mňa naozaj dôležité.

Teším sa aj z toho, že sa rozbehol náš kabaret, ktorý je časovo najnáročnejší, ale baví nás to, je to zážitok nielen pre diváka, ale aj pre nás.

VIZITKA: Lucia Siposová (38) sa narodila v Bratislave. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudovala spev, neskôr sa zamerala na herectvo.

Hosťovala v muzikáloch ako Cigáni idú do neba či Pomáda.

V roku 2003 odišla do New Yorku, kde žila 4 roky. O svojom pobyte v USA napísala knihu Hallo. My name is Anča Pagáčová aj pokračovanie S láskou, Anča Pagáčová.

Ako filmová scenáristka a koproducentka spolupracovala na filme Tigre v meste. Zahrala si vo filmoch Na vlastné nebezpečenstvo, Hlídač č. 47, Dark Spirits aj vo filme 360 s hercami ako Jude Law, Anthony Hopkins či Rachel Weisz.

V roku 2016 v Bratislave otvorila Red Cat Cabaret.

S kabaretom začínate už tretiu divadelnú sezónu. Ako sa tento váš splnený sen vyvíja?

Začiatok bol veľmi ťažký. Išla som do toho strmhlav, bez nejakých veľkých biznis plánov, a potom som dostala hrozný strach, aké to bude, dokedy to zvládneme všetko platiť.

V druhom roku sa to stabilizovalo a od septembra 2018 beží tretia sezóna, ktorú môžem nazvať rozkvetom. Sme väčšinou vypredaní.

Keď som sa rozprávala s inými podnikateľmi, vraj práve tretí rok je rozhodujúci, tam sa ukáže, či máte dobrý produkt, no a vyzerá to tak, že my ho máme. Dúfam, že to takto vydrží čo najdlhšie.

Kedy nadobudol váš sen o kabarete reálne kontúry?

Už keď som bola malá, predstavovala som si, že žijem v inej dobe, že som taká malá Marilyn Monroe.

Chcela som tancovať, spievať, zabávať ľudí. Lákal ma obraz tohto starého sveta.

Myšlienka kabaretného podniku bola v mojej hlave odjakživa, chcela som v ňom pôsobiť, no nebolo také miesto. A nehovorím len o Slovensku.

Aj v zahraničí sa tento typ podniku ťažko hľadá.

V prípade nášho kabaretu je jedinečné aj to, že máme stály repertoár predstavení, že ide o divadelný kabaret s množstvom rôznych šou.

Ľudia hovoria, že sme jediní na Slovensku, ale ja som sa s týmto nestretla nikde na svete, ani v New Yorku. Podniky, kde externí umelci v jeden večer spravia predstavenie, sa nájsť dajú.

No my sme stabilné kabaretné divadlo, to je luxus. A to, že dokážeme niečo také ukočírovať, je zásluhou nášho tímu s Vašom Púčikom na čele.

Nadšenie a ochota ostatných účinkujúcich na projekte sa podieľať a prebrať na seba rôzne, nielen kreatívne, ale aj praktické úlohy zohrávajú dôležitú úlohu.

Čo si pod vaším kabaretom predstaviť? Ako vyzerajú predstavenia?

Kabaret je taký, akým si ho tvorcovia urobia. Náš Red Cat je podnik so stolmi a stoličkami, malými lampičkami, ľudia sa dívajú na show a môžu pri tom popíjať.

Na javisku sa spieva, hrá, tancuje a s humorom zabŕda do zaujímavých aj pikantných tém. Vytvorili sme už trinásť rôznych predstavení, kvalitne namiešaných, kde provokujeme, rozosmievame, aj dojímame...

(zdroj: Petra Bošanská)

Niektoré majú dejovú linku, iné sú varietnejšie, vyslovene zábavné šou. Je sa na čo pozerať. Máme aj tri činoherné predstavenia, čo riešia nejakú tabuizovanú tému, o ktorej ľudia vedú diskusiu aj po predstavení alebo sú do deja zapojení.

Sú to predstavenia pre odvážnych divákov a fajnšmekrov. Politike sa však snažíme vyhnúť, lebo je všade a chceme, aby si ľudia oddýchli. No pri interakcii s publikom sa dotkneme všeličoho.