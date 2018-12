Dievčatá ako parádnice, chlapci ako vedci. Prečo sú sterotypné hračky problém?

Jednostranná hra deti naozaj brzdí.

19. dec 2018 o 14:10 Soňa Jánošová

V predvianočnom období na tento problém narazia takmer všetci, ktorí kupujú detské hračky. Chlapčenské a dievčenské hračky sú priepastne rozdielne a zamerané na celkom odlišné zručnosti.

Kým dievčenské sú veľmi často zamerané na krásu, vzhľad a starostlivosť o druhých, chlapci majú častejšie k dispozícii konštrukčné a logické stavebnice, akčné a dynamické hry.

Ani jedna z kategórií samozrejme nie je zlá a v tomto zmysle neexistuje nevhodná hračka. Problémom je, ak sú chlapci a dievčatá tlačení do používania jednostranných hračiek.

S čím sa chcú deti naozaj hrať?

Mnoho rodičov bude namietať, že deti nechávajú hračky vyberať slobodne a že ony samy prirodzene inklinujú k chlapčenským alebo dievčenským hrám. Výskumy však ukazujú, že to nie je celkom pravda a deti sú vonkajším prostredím ovplyvnené viac, ako si myslíme.

Prečítajte si tiež: Na svete je prvá Barbie s hidžábom

Štúdia vydaná začiatkom tohto roka v časopise Sex Roles ukázala a analyzovala výsledky jednoduchého experimentu.

Dvom skupinám detí vo veku 4 – 7 rokov ukázali a čítali obrázky s rôznymi vyhláseniami. Deťom v jednej skupine čítali vety ako: „Ahoj, som Sarah a mojou najobľúbenejšou hračkou je My Little Ponny!“ „Ahoj, som Thomas a najviac sa mi páči hrať sa s autami. Sú to moje najobľúbenejšie hračky!“

V druhej skupine boli tieto vyjadrenia rodovo zmiešané, Sarah sa rada hrala s autom a Thomas s poníkom. Následne pred deti položili viacero rodovo vyhranených hračiek ako stíhačky, bábiky, čajová súprava či detské náradie a deti mali rozhodnúť, ktorá hračka je pre koho vhodná.