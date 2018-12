Fitness trénerka: Ak sa začíname prejedať, zastavme sa a urobme tridsaťdva drepov

Soňa Sedláčková sama bojovala s nadváhou.

30. dec 2018 o 6:00 Martina Štérová

Ľudia vás zaregistrovali najmä v televíznej šou, v ktorej ste pomáhali chudnúť súťažiacim s nadváhou alebo obezitou. Ako šou po čase hodnotíte?

Soňa Sedláčková (39) je autorkou vzdelávacieho a športového systému SOM zameraného na zdravý životný štýl a rozvoj jedincov. Už 30 rokov študuje, skúma a pôsobí v oblastiach športu, pohybu, ekonomiky, psychológie a vizionárskeho sveta. V roku 2018 ju verejnosť zaregistrovala vďaka televíznej šou Najväčší víťaz. V súčasnosti je aj ambasádorkou projektu Index zdravia, online nástroja dostupného každému, ktorý pomáha ľuďom nájsť rovnováhu a dopracovať sa k zdravšiemu životnému štýlu.

Účasť v televíznej šou bola krásna a veľká skúsenosť. Mala som možnosť vidieť, čo všetko telo dokáže, čo naozaj dokážu ľudia, keď chcú a keď na to majú vytvorený priestor a podmienky.

Lepšia príležitosť sa mi ani nemohla naskytnúť, bol to síce veľmi náročný, ale krásny projekt.

Zmenilo sa u vás niečo po tejto skúsenosti?

V mojom živote sa zmenilo veľa vecí. Jednou z nich je napríklad to, že som dostala druhý dych na pokračovanie v projekte SOM.

Venujem sa mu teraz viac a vytváram stále nové myšlienky a projekty ako ho posunúť ešte ďalej a viac spopularizovať medzi ľuďmi. Nielen projekt, ale celkovo prístup k svojmu životnému štýlu.

(zdroj: Petra Bošanská)

V čom spočívajú hlavné princípy vašej tréningovej metódy a filozofie?

Princípov je v nej niekoľko. V prvom rade vedieme ľudí k tomu, aby sa nehýbali len preto, aby boli fyzicky zdraví a chudli alebo menili svoje telo.

Mali by si svoje telo uvedomovať a priateliť sa s ním, pretože s ním musia žiť celý život. Niekedy si privodzujeme depresie tým, že svoje telo nemáme radi, že ho až neznášame. To nie je správna cesta.

Tento program sme vytvorili tak, aby z neho človek získal všetko, čo potrebuje. Niekedy je lepšie absolvovať kardiotréning, inokedy silový, resp. rysovací tréning, no často sa v tom klienti nevedia zorientovať.

Niektoré tréningy sa zameriavajú na konkrétne svalové partie ako nohy či brucho, iné sú zamerané na kardiocvičenia a ďalšie na kondíciu. Pri každom type tréningu zaberajú aj iné druhy svalov, telo tak dostane všetko, čo potrebuje.

V rámci nášho tréningu nájde človek všetko na to, aby dosiahol žiadaný výsledok a cítil sa fyzicky aj psychicky zdravý.

Tréner ho sprevádza a stará sa, aby klient cvičil správne, sleduje ho a pomáha mu. Ja sama som prednedávnom oslávila 39 rokov a cítim, že som vďaka tréningom v najlepšej životnej kondícii.

Pre koho je tréning určený?

Je veľmi všestranný. Cvičiť na základe týchto princípov môžu mladší aj starší, muži aj ženy.

Muži oceňujú naberanie kondície, ženy chudnutie. Najviac naše tréningy navštevujú ľudia od 25 rokov, no prichádzajú k nám aj výkonnostní športovci.

(zdroj: Petra Bošanská)

Športu sa venujete celý život, no zažili ste obdobie, keď ste mali nadváhu. Ako sa to mohlo stať?

Veľmi jednoducho. Pri svojej práci sa pýtam ľudí, ako mohli pribrať a ich odpovede sú podobné. Zjednodušene možno povedať, že na chvíľu zabudli na vedomý pocit zo seba.

Trápili sa tým, že niečo nefunguje alebo sa nedarí, a zabudli vnímať a vidieť sami seba. Potom sa v ideálnom prípade prebudili a začali si uvedomovať, ako vyzerajú a ako sa cítia. Mne sa stalo to isté. U ľudí je to bežný jav, no u každého z nás sa prejavuje inak.