Keď nemáme čo na seba: Ako zefektívniť šatník?

Päť pravidiel pre praktickejšie obliekanie sa.

29. dec 2018 o 6:00 Martina Štérová

Niekto túto rutinu zažíva v rannom strese, niekto večer pred spaním.

Mĺkvo stojíte pred otvorenou skriňou s oblečením, pozeráte sa do diaľky, hypnotizujete kôpky s tričkami, nohavicami a sukňami, vešiaky so šatami a košeľami a opäť netušíte, v čom pôjdete do práce.

Čelíte naraz niekoľkým problém, ktoré sa však dajú vyriešiť. Vo svojom obliekaní musíte nastoliť poriadok. Ako na to?

1. Veľké čistky

Aj vy máte v skrini nohavice, do ktorých raz určite schudnete, alebo kabát, ktorý sa raz vráti do módy, či tričko, ktoré ste mali oblečené na prvom rande?

Nielenže nimi uberáte priestor v šatníku pre vašu kreativitu či fantáziu, no zároveň sa tak v ňom omnoho vhodnejšie kúsky ľahko stratia.

Treba si uvedomiť, že nejde o veľkosť nášho šatníka, ale o to, či sa jednotlivé kúsky ľahko kombinujú.

Niekedy si stačí len pretriediť šatník. Okrem miesta na poličkách to má aj ďalšie plus – vo svojom šatníku získate väčší prehľad, a tak vám bude prirodzene pripadať, že zrazu máte viac vecí, ktoré si môžete obliecť.

2. Jedna príležitosť nestačí

Chystáte sa na svadbu ako hosť, na vianočnú alebo novoročnú párty či ples? Nekupujte si kúsok špeciálne len na danú príležitosť.

Ide o udalosť, ktorá si v šatníku vyžaduje väčšiu investíciu, preto si dajte na čas a hľadajte kúsok, ktorý využijete aj neskôr a nebude ďalšie roky zbytočne zaberať priestor v skrini.

Hľadajte niečo jednoduchšie, klasické, prípadne poskladané z dvoch častí, ktoré sa následne dajú kombinovať aj s inými kúskami oblečenia.

Niekedy stačia k rovnakému outfitu len iné doplnky a zmena je výraznejšia, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

3. Ak oblečenie nesedí

Nohavice vás deformujú, na šatách vám nesedí veľkosť, no vy čakáte, že časom kilá ubudnú alebo že si ten kúsok nájde využitie a s niečím novým sa vám zapáči?

Možno ste daný kúsok kúpili v perfektnej zľave alebo cez internetový obchod a nechcelo sa vám ho už vrátiť. No nečakajte v neistote.

Ak niečo nenosíte, zbavte sa toho. Buďte k sebe úprimné a myslite reálne. Ak niečo nemôžete nosiť, radšej to posuňte ďalej alebo predajte.

A ak vám, nebodaj, niečo nesedí už pri skúšaní, nenechajte sa omámiť cenou alebo predstavami.

Hľadajte kúsky, ktoré vám padnú ako uliate. Dá sa to aj s kilami navyše alebo s drobnou postavou.

4. Inšpirujte sa

Ak patríte k ľuďom, ktorí sú zruční a radi si vyrobia aj niečo vlastné a originálne, môžete sa pustiť do prešívania a prerábania starých kusov oblečenia.

Predaj cez internet alebo nosenie oblečenia po bazároch je tiež riešením, aj keď je namáhavé. No ak vám napadá, ako by ste mohli využiť starú flanelovú košeľu, zúžiť sukňu či skrátiť nohavice na šortky, realizujte sa. Ak máte po ruke šikovnú krajčírku, môžete využiť ju.

Na internete nájdete množstvo inšpirácií, ako si upraviť oblečenie alebo využiť kusy látky na výrobu jednoduchých tašiek, obrúskov alebo napríklad obliečok na vankúše.

5. Objavujte nové značky

Každý z nás má svoje obľúbené obchodné značky. Je to preto, že sa nám páči štýl oblečenia, ktorý sa v nich predáva alebo pre vlastnú pohodlnosť.

Je dobré mať obchod, v ktorom si zaručene niečo vždy nájdete, no nie je na škodu získať v ponuke väčší prehľad.

Oplatí sa poobzerať aj po lokálnych slovenských značkách alebo dizajnéroch. Aj tam môžete nájsť kúsky, ktoré vás nepripravia o celú výplatu.

Ešte optimálnejším riešením je nájsť si dizajnové odevy u lokálnych predajcov a návrhárov, ktoré budú jednoduché, nadčasové a ľahko kombinovateľné.

Aj keď do nich investujete viac, zaplatíte za kvalitu, ktorá vám vydrží roky. Alebo objavíte čosi originálne od handmade výrobcov.