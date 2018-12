V mladosti sa zajakávala, teraz Emily Blunt ašpiruje na prvého Oscara

Mary Poppins sa vracia.

16. dec 2018 o 6:00 Soňa Búranová

O tom, ako sa Walt Disney úpenlivo snažil získať práva na nakrútenie filmu o Mary Poppins od autorky kníh, P. L. Traversovej, nakrútili pred piatimi rokmi milý film Zachráňte pána Banksa.

Spisovateľka sa napokon nechala zlomiť, oceňovaný muzikál sa jej však vôbec nepáčil, premiéru preplakala a Disneymu nikdy neodpustila. Teraz sa však Mary Poppins vracia.

Čakanie kvôli tehotenstvu

Pôvodná snímka z roku 1964 získala štyri Oscary, jedného z nich aj predstaviteľka Mary Poppins, Julie Andrews.

Dnes 83-ročná britská herečka za svoju nástupkyňu vybrala inú krásnu Angličanku, Emily Bluntovú (35).

„Emily prevezme túto úlohu a zožne úspech, pretože je to brilantná herečka,“ povedala pre Entertainment Weekly Julie Andrews.

Julie si do úlohy Mary Poppins kedysi vybral sám Walt Disney a osobne jej túto životnú rolu ponúkol. Najskôr odmietla, pretože bola tehotná, no Walta to neodradilo a rozhodol sa s nakrúcaním počkať. História sa znovu zopakovala teraz, keď sa pripravovalo pokračovanie a pre tehotenstvo sa muselo čakať na Emily Bluntovú.

Z detí sú rodičia

„Julie bude pre mňa navždy najpôsobivejšia herečka v role Mary Poppins. Vyhrala Oscara a ukázala, čo v nej je. Ale Emily je dokonalá osoba na to, aby jej šerpu prevzala, a Julie to cíti takisto. Má ju veľmi rada,“ povedal pre Entertainment režisér Rob Marshall.

Niektorí kritici si myslia, že Emily Blunt by mohla za Mary Poppins získať svojho prvého Oscara a znovu priviesť postavu z knižných príbehov P. L. Traversovej do povedomia ľudí.

Nový príbeh sa odohráva v tridsiatych rokoch 20. storočia v období hospodárskej krízy v Londýne. Od pôvodného filmu ubehlo dvadsať rokov, súrodenci Michael a Jane sú už dospelí. Ovdovenému Michaelovi pomáha s jeho tromi deťmi vychovávateľka Ellen.

Mary Poppins sa so svojím dáždnikom objaví v pravý čas a priletí do rodiny, ktorej sa pomocou svojich čarovných schopností pokúsi prinavrátiť stratené šťastie a radosť. Tentoraz uvidíme aj jej sesternicu Topsy, ktorú stvárnila Meryl Streep, a lampára Jacka, ktorého si zahral Lin-Manuel Miranda. Jediným hercom z pôvodného filmu, ktorého uvidíme po 54 rokoch, je Dick Van Dyke.

Emily Blunt (zdroj: SITA / AP)

Štyri nominácie

Vianočný čas je magické obdobie na filmy s čarovnou atmosférou a rozprávkovými prvkami, preto dátum premiéry určili v USA na 19. a v Európe na 27. decembra.

Režisér do filmu zakomponoval animované pasáže, objavia sa aj výlety do vymyslených svetov, spevu a tanca, teda všetkého, na čo sme pri disneyovkách zvyknutí.

Hudobný fantasy film mal svetovú premiéru koncom novembra v Los Angeles a je nominovaný na štyri Zlaté glóbusy. Kritici na Rotten Tomatoes hovoria o prázdninovom hite, nádherne urobenom filme s pôvabnou hudbou a skvelými hereckými výkonmi, zvlášť ich očarila Emily Blunt.

Glóbusy sa budú odovzdávať 6. januára v Beverly Hills a medzi hudobnými filmami budú súperiť aj kasové trháky Zrodila sa hviezda a Bohemian Rhapsody.

Talent objavila skoro

Emily Blunt sa narodila v Londýne a od ôsmich do štrnástich rokov sa zajakávala. Keď v škole dostala za úlohu nahovoriť postavu so severským prízvukom, s prekvapením zistila, že počas hrania sa jej chyba reči vytráca. V šestnástich rokoch sa dostala na súkromnú školu Hurtwood House a bola medzi študentmi, ktorí vystupovali na edinburskom filmovom festivale. Tam ju objavil hľadač talentov.

Jej herecké nadanie sa prejavilo veľmi rýchlo, získala zmluvy na účinkovanie v programoch stanice BCC Foylova vojna, Empire či Henrich VIII. V roku 2002 si zahrala postavu Júlie v shakespearovskej tragédii Rómeo a Júlia na prestížnom festivale Chichester.

O rok neskôr stvárnila postavu Isoldy vo filme Legenda o meči a v roku 2004 ju obsadili do roly Tamsin v snímke Moje leto lásky. Za televíznu drámu Gideon’s Daughter (2006) získala svoj prvý Zlatý glóbus.

Emily Blunt s manželom Johnom Krasinskim (zdroj: SITA)

Oscar jej uniká

Zlom prišiel s filmom Diabol nosí Pradu (2006), kde si zahrala po boku Anne Hathawayovej a Meryl Streepovej. Keď získala úlohu v dokumentárnej dráme Mladá Viktória (2009), prišla zmena. „Dostala som možnosť zahrať si anglickú kráľovnú. Bolo to skvelé, pretože od Diabol nosí Pradu som prechádzala z jednej komédie do druhej. Vyzeralo to, že v tom žánri zostanem. Komédie nakrúcam rada, ale chcela som trochu zamiešať karty,“ prezradila.

Jeden z najdôležitejších míľnikov prišiel v roku 2014, keď sa objavila po boku Toma Cruisa v akčnom trileri Na hrane zajtrajška. Zahrať úspešnú vojačku Ritu Vratanskú, ktorá zabíja nepriateľské organizmy ničiace ľudstvo, bola pre ňu jedna z najnáročnejších úloh. Musela pre ňu podstúpiť niekoľkomesačný tvrdý tréning.

Neskôr sa objavila vo filme Sicario: Nájomný vrah (2016) a vo fantasy dráme Lovec: Zimná vojna (2016). V kinách sme ju v poslednom čase mohli vidieť v adaptácii knižného bestselleru Pauly Hawkinsovej Dievča vo vlaku (2016) a tento rok v horore Tiché miesto.

V originálnom horore, ktorý získal vysoké hodnotenia, si zahrala po boku svojho manžela Johna Krasinského, ktorý Emily vďačí za kariéru.

„Vedela, že tento film je pre mňa obrovská príležitosť. Je úžasné, že som mohol byť sebou samým. Naučila ma toho veľa, je mojou tajnou ingredienciou,“ prezradil americký herec pre britský denník Independent. Chodiť spolu začali v roku 2008, o dva roky neskôr sa zobrali a majú spolu dve dcérky Hazel (4) a Violet (2 roky).

Emily získala jeden Zlatý glóbus z piatich nominácií, nominácia na Oscara ju zatiaľ obchádza.