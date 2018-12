Aby pohyb nezamrzol: Ako cvičiť vonku v zime?

Nenechajte sa od cvičenia odradiť nízkymi teplotami.

16. dec 2018 o 6:00 Martina Štérová

Keď sa dni skracujú, stmieva sa oveľa skôr a chlad sa prerýva až do kostí, je veľmi ťažké udržať si motiváciu a namiesto zababušenia sa do deky vyjsť von zabehať si alebo vyraziť po ťažkom pracovnom dni do fitnes centra.

Chce to však len správnu motiváciu a niekoľko drobných zmien či pravidiel, ktoré vás udržia v pohybe aj v tomto „nehostinnom“ období.

Naordinujte si výzvu

Aby sme mali dostatok silnej vôle zabojovať a rozhýbať sa, chce to nejakú formu motivácie.

Niekomu stačí, keď si vizualizuje možné výsledky, ktoré dosiahne pravidelným cvičením. Iní potrebujú potlačiť viac.

Zima je ideálnym obdobím pre tréning, ktorého plody si užijete následne na jar a v lete. Práve vtedy sa rozsype vrece s rôznymi súťažami a pretekmi. Na niektoré z nich sa prihláste a stanú sa dobrým motivačným faktorom.

Na niektoré si musíte zaplatiť registráciu, no mnohé sú zadarmo.

Výzvu môžete predhodiť aj niekomu zo svojich blízkych. Napríklad členstvom vo fitnes centre pod vianočný stromček.

Socializujte sa

Niekto cvičí radšej sám, iní potrebujú spoločnosť a ďalších ľudí okolo seba s podobným zámerom.

Ak vám to nejde osamote, nájdite si partnera, ktorý s vami bude zdieľať cieľ a navzájom sa poženiete vpred. Je v tom aj kúsok psychológie.

Povedať nie samému sebe je jednoduchšie, no keď máte odmietnuť dohodnutý termín niekomu inému, môže sa ozvať svedomie.

Chce to rôznorodosť

Zima, tma a monotónnosť sú kombináciou odsúdenou na zánik.

Ak ste v teplejšie dni najradšej behávali, no v zime vám to už také príjemné nie je, nemusíte sa tejto aktivity držať zubami-nechtami.

Doprajte si pestrosť, trochu oživenia v chladných šedých dňoch. Obmieňajte druhy tréningu, cvičenia, miesto aj dĺžku.

Občas postačí aj dlhšia prechádzka svižnou chôdzou po okolí. A ak máte náhodou psa, užiť cvičenie si môžete aj v rámci venčenia.

Pohyb znamená život. A zima vám v ňom nemôže brániť. Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie. Ak vám je chladno, pouvažujte nad zmenou športového oblečenia alebo pridaním ďalšej vrstvy.

Trénujte doma

Nájsť výhovorku, prečo nevyraziť do najbližšieho fitnes centra alebo na hodinu zumby, je ľahké. Konečne ste dorazili domov a teraz máte znova odísť. No tak to byť nemusí. Páliť kalórie môžete aj v pohodlí domova.

Na internete nájdete množstvo videí, ktoré sú inovatívne, často aj zábavné, v rôznej dĺžke a pre rôzne cieľové skupiny. Každý si tu nájde to svoje.

Potom stačí už len spraviť si doma priestor, aby si vaše energické výkopy a výpady neodniesli váza alebo nebodaj luster. Keď budete cvičiť doma, stíhate svoj pohybový deficit vymazať už hneď zrána, predtým ako vyrazíte do práce.

V niektoré zvlášť namáhavé dni zas môže byť naplňujúca aj joga.

Máte v niektorej izbe miesto navyše? Zavolajte aj kamarátky, prípadne nadšenú lektorku jogy, s ktorou si dáte malú hodinu priamo v kuchyni alebo v obývačke, kým si deti spravia domáce úlohy.

Návšteva kamarátok naberie iný rozmer a vy tak spojíte príjemné s užitočným.