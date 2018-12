Testovali sme hrnček var. MioMat je užitočná pomôcka, no nie pre každého

Oplatí sa kúpiť pomocníka do kuchyne?

14. dec 2018 o 6:00 Michaela Žureková, Soňa Jánošová

Výhody: Naozaj jednoduchá a rýchla príprava jedál

Nevýhody: Litrový objem je pomerne nepraktický Hodnotenie: 7/10 Cena: 139 eur

Prístroj na recenziu zapožičala firma MioMat.

Hodnotenie Sone Jánošovej

MioMat alebo aj hrnček var promujú výrobcovia ako kuchynského pomocníka na jednoduchú výrobu krémových polievok, raňajkových kaší, rastlinného mlieka či čerstvých smoothie a RAW pokrmov.

Raw pokrmy, smoothie ani rastlinné mlieko mňa ani zvyšok mojej rodiny nezaujíma, preto skúšam kaše a polievky.

Ako prvú si vyberám bežnú ovsenú kašu tak, ako ju robievam. Do prístroja teda nasypem vločky, nalejem plnotučné mlieko, nakrájam banán, prístroj zapojím, stlačím tlačidlo na prípravu kaše a čakám na najlepšiu kašu svojho života. Onedlho prístroj pípa a vypína sa.

Keďže podľa inštruktážnej knihy by mala byť kaša hotová až o 20 minút, viem, že niečo nie je v poriadku. Opätovne však stláčam gombík v snahe dopracovať sa k vytúženej kaši. Dopracujem sa však len k tomu, že na dne vytvorím pripáleninu.

Ak by som si pred použitím prečítala návod, zistila by som, že jemné vločky ani mlieko do varného módu nepatria.