Klenoty s vulgarizmom aj guľa na auto. Udelili anticeny za sexistickú reklamu

Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu sa konalo tretíkrát.

3. dec 2018 o 18:18 Michaela Žureková

"Keď ide človek povedať, kto vyhral, vždy začína slovami ako - je mi cťou. Ja v tomto prípade musím povedať, že mi je na zvracanie."

Týmito slovami v pondelok uviedla víťazov tohtoročného udeľovania anticeny Sexistický kix Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska.

Anticenu verejnosti na základe 653 hlasov totiž získala rožňavská firma RV Trailer, ktorá zobrazovala ťažné zariadenie na auto, takzvanú guľu, spolu so ženským pozadím. Reklamu dopĺňal nápis "S našimi guľami pretiahnete všetko."

Podľa odborníkov ide o porušenie všeobecnej normy mravnosti a tiež o ponižovanie žien, keďže nejde o žiaden súvis s produktom.

Ľudia kritizovali viac

Aliancia žien – Cesta späť pomocou anticeny Sexistický kix už tretí rok po sebe upozorňuje na sexizmus v reklame a poukazuje na zadávateľov, ktorí v nej podporujú rodové stereotypy.

Tento rok verejnosť nominovala 112 reklám, čo je dvojnásobok oproti minulému ročníku a hlasovania sa zúčastnilo 1500 ľudí, teda vyše dvakrát viac než vlani.

"Nevyhodnotili sme to tak, že by došlo k zhoršeniu reklamnej kultúry na Slovensku, ale je to spôsobené tým, že sme trochu dlhšie zbierali nominácie a určite aj tým, že sa nám darí zapájať verejnosť a dať im nástroj, aby mohli vyjadriť kritiku k sexistickej reklame," povedala jedna z organizátoriek, Diana Gregorová.

Organizátori zverejnili aj ďalšie priečky v hlasovaní. Druhé miesto obsadila košická pizzeria Pizza Tusi, ktorá vo svojej reklame zobrazuje ženu s roztiahnutými nohami nad sporákom a s textom: "Správna žena by mala svojmu mužovi pred servírovaním večeru starostlivo prihriať."

Tretie miesto za reklamný kix získal neznámy zadávateľ inzerátu, ktorý v Raslaviciach hľadal pracovnú silu na čistenie cesnaku. Odmena za prácu sa však pre ženy a mužov zásadne líšila. Ženy by za hodinu čistenia dostali 2,90 eur, muži až 3,50 eur.

Čo si myslí porota

Anticenu udeľovala aj porota. V hlasovaní sa desiati odborníci jednomyseľne zhodli, že Sexistický kix udelia reklame na klenoty Aurum.

Ich kampaň sprevádzalo viacero bilboardov, ktoré apelovali na mužských zákazníkov aj pomocou vulgarizmov, aby svojej partnerke kúpili šperk. Vzťah zároveň podľa odbnoríkov dehonestovali na niečo, čo sa "dá kúpiť".

Martin Woska z reklamnej agentúry Triad Advertising zhodnotil, že porotcov prekvapil sexizmus a primitívnosť tejto reklamy najmä preto, že ide o zabehnutú značku s veľkým dosahom a veľkou kampaňou. Jeden z bilboardov sa dokonca v Bratislave objavil nad pútačom materskej školy.

Sexistický kix vzdeláva

Pre zadávateľov sexistických reklám organizátori pripravili balíčky v podobe kníh o rodovej rovnosti z vydavateľstva Aspekt. Vďaka materiálom by sa mali naučiť, ako k rodovým stereotypom neprispievať, osobne si ju však neprišiel prevziať nikto z nich.

Jeden z členov poroty a prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska, Róbert Slovák, skonštatoval, že k edukácii prispieva samotná anticena aj u laickej verejnosti. Sexizmus totiž nie je iba o nahote ako takej.

"Myslím, že sa zvyšuje citlivosť spoločnosti a takisto sa mi zdá, že Sexistický kix pomáha vzdelávaniu o jednotlivých prvkoch sexizmu a rodových stereotypov. Už to nie je len o tom, že ľudia prihlasujú reklamu, lebo je tam nahé telo, ale rozumejú aj nejakým hlbším súvislostiam, ktoré sa v reklamách prezentujú," povedal Slovák.