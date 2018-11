Ničia vás po kúskoch. Mel B zo Spice Girls hovorí a píše o živote s tyranom

Jej otvorenosť môže pomôcť iným.

30. nov 2018 o 11:35 Soňa Jánošová

„Vydala som knihu s názvom Brutally Honest (Brutálne úprimná) a vyrovnávam sa v nej s niekoľkými tabuizovanými témami. Moja jediná možnosť je hovoriť a písať o nich, pretože som nevidela žiadnu inú možnosť, ako sa s vecou vysporiadať.

Myslím, že o násilí na každej úrovni treba hovoriť a všetci by mali vedieť, že to pomáha. Dúfam, že napísaním tejto knihy dodám ľuďom guráž, aby nežili tak, ako som desať rokov žila ja,“ hovorí pre BBC Melanie Brown.

Speváčka zo skupiny Spice Girls známa ako Mel B totiž vydáva životopisnú knihu, v ktorej otvorene píše aj o domácom násilí, ktoré prežívala počas desaťročného manželstva.

Problémy trvali dlho

O tejto téme prehovorila aj v relácii Woman's Hour , ktorú odvysielalo britské BBC. Speváčka rozprávala o psychickom a fyzickom násilí, ktorého sa na nej dopúšťal dnes už bývalý manžel Stephen Belafonte a s ktorým sa vlani rozviedla.

Tesne po rozvode speváčka po prvý raz prehovorila o viacerých násilníckych aspektoch správania sa jej manžela. Médiá pritom špekulovali o jej zlom partnerskom vzťahu už v roku 2014, kedy sa Mel B objavovala na verejnosti s modrinami na tvári a drobnými ranami na tele.

V tom čase pôsobila ako porotkyňa v súťaži X Factor a svoje zranenia na sociálnych sieťach vysvetľovala napríklad pádom či svojou nešikovnosťou.

Každý večer sa menil na monštrum

Dnes však už bývalého partnera nekryje a vo Woman's Hour priznala napríklad toto: „Bola som vydatá za veľmi násilníckeho človeka skoro desať rokov. Každý večer sa menil na monštrum,“ vyhlásila vo vysielaní speváčka a vysvetľovala, prečo zostávala tak dlho v násilníckom vzťahu, z ktorého sa dokonca narodilo jej tretie dieťa.

„Po kúskoch vás ničia, takže si myslíte, že je to všetko vaša chyba. Myslíte si, že dôvodom, prečo vás bijú a zneužívajú je, že ste im niečo urobili,“ povedala speváčka. V rozhovore priznala aj to, že bývalý manžel ju vydieral zverejnením intímnych materiálov a tiež to, že počas manželstva mala ako dôsledok týrania problémy s alkoholom a drogami.

Neskôr vyhľadala pomoc psychológov, pretože okrem nadužívania alkoholu a drog trpela posttraumatickou stresovou poruchou.

Môže pomôcť iným obetiam násilia

Mel B, ktorá sa momentálne pripravuje na turné s obnovenou skupinou Spice Girls, sa zároveň stala patrónkou spoločnosti Women's Aid. Tá pomáha ženám, ktoré sú obeťou domáceho násilia.

Načasovanie je zrejme symbolické. Od 25. novembra totiž prebieha celosvetová kampaň zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách.

Organizácia Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women) tento rok ako hlavnú tému šestnásť dní trvajúcej kampane určila heslo Orange the World: #HearMeToo. Ide o reakciu na hnutia ako #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore a ďalšie, vďaka ktorým sa začali ozývať hlasy obetí a aktivistov proti násiliu čoraz viac.

To, že aj celebrity akou je Mel B, otvorene hovoria o prežívaní domáceho násilia, môže pozitívne ovplyvniť a podporiť ženy, ktoré sa nachádzajú v násilníckom vzťahu a nevidia východisko.

Vyhľadať pomoc a otvorene priznať zneužívanie, je totiž pre mnohé ženy stále tabu.