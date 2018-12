Vzťahová poradňa: Ako vysvetlím mojej mame, že po pôrode chcem pracovať?

Klinická psychologička radí.

3. dec 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Som čerstvo tehotná a s partnerom sme nadšení. Aj moji rodičia o tejto správe počuli veľmi radi, no moja mama má odvtedy poznámky, ako očakáva, že po pôrode prestanem pracovať.

Naznačila, že keďže môj partner dobre zarába, dokonca oveľa lepšie ako ja, tak nebudem "potrebovať" pracovať a pridala aj komentáre o tom, ako je pre dieťa oveľa lepšie, keď je s ním mama doma. Som prekvapená, že to takto vníma. Vždy pracovala (a robí to stále) a zdá sa mi od nej pokrytecké, aby mi vravela, čo mám robiť. Pomôžte mi, aby medzi nami nenastal konflikt.

Odpoveď: Viem si predstaviť, že to je pre vás ako facka, čo nie je nikdy dobrá vec, no obzvlášť namáhavé je to vtedy, keď máte telo a myseľ nastavené na vynosenie iného človiečika. Tiež si však myslím, že to pre vás predstavuje príležitosť.

Vychovávať dieťa je vysoká škola, na ktorej sa naučíte, že vás niekto bude posudzovať, nebude s vami súhlasiť, dokonca na vás bude útočiť. (A to ani nerátam, čo všetko príde práve od vášho dieťaťa!)

No keďže teraz ide o vašu mamu, nie predavačku v potravinách, je dôležité, aby ste si precvičili svoje "komunikačné svalstvo" a povedali jej, ako vás jej poznámky zasiahli.

Dajte jej najavo vaše prekvapenie a nepohodlie, ktoré vyplýva z jej domnienok a povedzte, že urobíte to, čo je pre vás správne.

Potom buďte konkrétna a povedzte jej, ako by ste obe mali zlepšiť vzájomnú empatiu a komunikáciu, najmä keď sa váš pohľad na vec líši. Ona totiž môže mať očakávania aké chce, no je to váš život a ak vo svojich očakávaniach pokračuje aj napriek tomu, že vás raní, potrebuje vedieť, čo činí.

Otázka: Moji rodičia sa od seba ako osobnosti líšili, no dokázali si medzi sebou veci vyriešiť tak, aby boli pre seba prioritou. Dávali jasne najavo, že keď sa s niekým máte radi, nemôžete len tak očakávať, že všetky veci pôjdu hladko, lebo vzťahy si vyžadujú prácu.

No ja nemám dobrý odhad toho, čo je realistické množstvo tejto práce na vzťahu. Moje vzťahy vždy vyžadovali veľa snahy a musela som vždy preukazovať množstvo trpezlivosti pri takých vlastnostiach môjho partnera, ktoré sa nedajú ľahko prekusnúť. Keď sa pozriem na svojich kamarátov, zdá sa mi, že všetko je pri nich viac uvoľnené a skrátka to funguje, namiesto toho, aby sa stále museli snažiť. Kde je nejaká hranica?

Odpoveď: Nuž, existujú ľudia, ktorí sa od seba líšia a tiež takí, ktorí sa k sebe vôbec nehodia.

Možnože v základe boli vaši rodičia pre seba ako stvorení, cítili k sebe uspokojujúcu a napĺňajúcu lásku, ktorá im dávala motiváciu, trpezlivosť a energiu, aby dokázali robiť kompromisy, napríklad o tom, ako strávia sobotu večer alebo kedy treba dať ponožky do koša na bielizeň.

No pre iných sa tieto relatívne malé veci môžu stať veľkými zabijakmi vzťahu. Kompatibilita má široký rozsah.

Spomínate niektoré ťažké vlastnosti svojho partnera, ale aká je miera ich vážnosti? Ich pravá podstata? Nejde napríklad len o to, že váš partner má na rozdiel od vás rád, keď je v izbe o desať stupňov chladnejšie?

A aké sú pozitíva, ktoré tieto negatíva vyvažujú? Keď si spravíte väčší prehľad situácie, pomôže vám to identifikovať, o čo u vás vlastne ide. Vzťahy si vyžadujú prácu, no tá práca by sa nemala stať konštantným strašiakom.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.