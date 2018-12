Päť vianočných ozdôb z papiera, ktoré môžete vyrobiť s deťmi

Nájdite si počas predvianočného zhonu čas.

2. dec 2018 o 5:58 Jana Donovalová

Video: Papierová vianočná hviezda zo starej knihy

Ak máte doma knihu, ktorú by ste chceli z nejakých dôvodov vyhodiť, no je vám to ľúto, môžete ju použiť na výrobu vianočných ozdôb. Použiť však môžete akýkoľvek papier. Čo budete potrebovať: papier, nožnice a lepidlo.

Prejsť na postup

Video: 3D snehová vločka z papiera

Táto snehová vločka pôsobí na prvý pohľad pomerne zložito, ale jej výroba je prekvapujúco jednoduchá. Čo budete potrebovať: papier, nožnice a lepidlo.

Prejsť na postup

Video: Vianočná origami hviezda

Toto je možno trošku zložitejšie, no len kým neprídete na princíp. Ak budete postupovať podľa videa v návode, nebude to žiadny problém. Čo budete potrebovať: štvorec tenkého papiera.

Prejsť na postup

Vianočná ozdoba z papiera pre úplných začiatočníkov

Tento jednoduchý postup vychádza z predpokladu, že staré noviny sa dajú použiť na kadečo. Jedným z príkladov je recyklácia novinového papiera do podoby vianočných ozdôb. Čo budete potrebovať: noviny, lepidlo, nožnice, špagát, stužky.

Prejsť a postup

Papierové retro ozdoby

Kto má rád nostalgickú atmosféru Vianoc starých čias, toho možno oslovia tieto papierové ozdoby z notového papiera. Nebojte sa, netreba chodiť do antikvariátu a ničiť vzácne notové záznamy. Efekt patiny sa dá veľmi jednoducho docieliť pomocou kávy, verte nám, pre deti to bude zábava. Čo budete potrebovať: kancelársky papier, instantnú kávu, štetec, hubku na umývanie riadu, papier na pečenie, žehličku, fén, nožnice, lepidlo, kancelársku zošívačku a ozdobné očko na zavesenie.

Prejsť na postup