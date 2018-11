Bolí a ženám komplikuje život. Pri endometrióze môže pomôcť umelá menopauza

S endometriózou sa dá bojovať.

27. nov 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Trpia ňou najmä ženy v plodnom veku. To, že sa niečo deje, spozorujú najčastejšie prostredníctvom veľmi silnej a bolestivej menštruácie, prípadne sa snažia otehotnieť a zisťujú, prečo sa im nedarí.

Jedným z vysvetlení môže byť endometrióza. Pri tomto ochorení sa vnútorné tkanivo maternice (endometrium) usádza buď v iných tkanivách maternice alebo aj mimo nej, napríklad vo vaječníkoch a vajíčkovodoch alebo iných orgánoch tela.

Nanešťastie je táto choroba nevyliečiteľná a medicína pozná len spôsoby, ako ju zmierniť alebo dočasne utlmiť.

Drastická liečba, ktorá pomáha

Prečítajte si tiež: Po rokoch bolestí si nechala odstrániť maternicu. Nie je to riešenie pre každú ženu

„ Keď som mala 23 rokov, gynekológ mi diagnostikoval šesťcentimetrový tumor v stene maternice. Nasledovala operácia, ktorá dopadla úspešne. Po pooperačných rozboroch však vzišlo, že mám endometriózu,“ začína svoje rozprávanie dnes 26-ročná Natália, ktorú diagnóza prekvapila.

Lekári jej navrhol, že by mohla začať brať antikoncepciu, Natálii však zistili zníženú zrážanlivosť krvi, a preto neprichádzala do úvahy. Druhou možnosťou bola liečba, ktorá by v jej tele umelo navodila menopauzu, teda stav, ktorý bežne zažívajú až ženy okolo päťdesiatky.

„Vysvetlil mi, že liečba je dosť drastická, vravel mi o príznakoch a aj to, že každý organizmus to môže prežívať inak. No keďže som lekárovi dôverovala, samozrejme, že som súhlasila,“ hovorí Natália.