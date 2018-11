Učí, ako porodiť bezbolestne: Muži často veľmi zasahujú do pôrodu

Dá sa porodiť bez bolesti?

26. nov 2018 o 10:08 Michaela Žureková

Robíte kurzy extatického pôrodu. Čo si pod tým má človek predstaviť?

Žena, ktorá zažíva extatický pocit po pôrode svojho dieťatka, ho môže prežívať aj počas pôrodu samotného. Ide o pocit natešenia, spokojnosti, krásnych pocitov, ale zároveň ste stále pri zemi, nie je to uletené. Žena je väčšinou v kŕči, keď rodí, no je možné, aby pôrod prežila aj príjemne, s radosťou, s potešením. To je aj cieľom života, aby sme sa tešili a mali radosť.

Dá sa to, keď sme naučení na to, že pôrod je bolestivá záležitosť?

Keď sa spýtam žien, čo si pomyslia pri slove pôrod, 90 percent z nich automaticky odpovedá, že bolesť, nepríjemné pocity, hnev, zlosť. Je to tým, že ženy pri pôrode potrebujú mať úctu a dôveru. Nielen k priestoru, v ktorom rodia, ale aj k lekárovi, ktorý je pri žene ako sprievodca.

Bolesť pri pôrode vieme eliminovať využitím techník, ktoré vyučujem, vrátane afirmácií, dýchania, relaxácie, prijatia. To je holistický, teda celostný pohľad, pozrieme sa na každú oblasť života danej ženy, čo ju ovplyvňuje, prečo má obavu, odkiaľ to pochádza.

Váš kurz je založený aj na technikách hypnopôrodu.

Moje kurzy sú rozdelené na niekoľko častí a jednou je aj technika hypnopôrodu. Ostatné som nazvala „moje telo je pripravené na pôrod“, „moja myseľ je pripravená na pôrod“, „viem všetko o pôrode“ a „po pôrode dieťatka“. Niektoré ženy si myslia, že relaxácie sú hlúposť, preto skôr potrebujú vysvetliť veci pragmaticky.

Napríklad ako fungujú svaly maternice, čo je to neokortex a prečo musí byť pri pôrode vypnutý, o tele a tak ďalej. Toto im skôr pomôže, keď logicky vedia, ako to funguje. Takisto sa upokojí ich partner, lebo vie, že žena to zvládne. Iná skupina žien zase zbožňuje relaxácie a potrebujú sa skôr mentálne uvoľniť. A ja som do toho ešte zakomponovala aj časť odpustenia.

Veronika Kopecká je profesionálna členka Hypnopôrodnej asociácie a certifkovaná lektorka Hypnopôrodu.

Na Slovensku založila program Extatický pôrod, ktorý je zameraný na elimináciu bolesti pri pôrode, na uvoľnenie a príjemné pocity.

Absolvovala školenie s Katharine Graves, ktorá je zakladateľkou kurzov Hypnopôrodu v Anglicku aj školenie pre duly u svetoznámeho lekára Dr. Michela Odenta a Liliany Lammers v Londýne.

Je matkou päťročného syna.

Komu?

Je to veľmi individuálne. Mala som prípady, keď som bola pri pôrode a napríklad jedna žena odpustila svojim rodičom, že ju opustili ako malé dieťa. My sme sa veľa rozprávali, naše stretnutia boli skôr osobné, mala veľký hnev na rodičov. No keď ide žena k pôrodu, má byť čistá ako to dieťa.

Nie detinská, ale nevinne detská. Pri pôrode ženy vypustia veľa strachov a hnevov, čo majú v sebe, lebo môžu byť vnútri zranené. Táto príprava je veľmi pragmatická, ale sú v nej aj veci z mentálneho nastavenia, veci, ktoré nevieme nahmatať, ale fungujú.

Keď sa ľudia stretnú s tým, čo robíte, majú voči tomu nedôveru?

Práveže veľkú dôveru, lebo ich to zaujíma. Chcú vedieť viac, pretože nie každej žene hovorím to isté. Ja zbožňujem individuálne stretnutia a tie fungujú lepšie ako veľké skupinky. Aj keď mám skupinový kurz, väčšinou je to maximálne o štyroch pároch, aby to bol bezpečný kruh, keď sa o niečom rozprávame. Keď sa učíme relaxovať, nedôverčiví sú skôr muži, ale vždy ako prví zaspia a uvoľnia sa a často začnú tento stav uvoľnenia praktizovať vo svojom živote.

Takže cestu k tomu si skôr hľadajú muži.

Áno, ale keď si všetko vypočujú a pochopia, že je to logické, zrazu ako keby povedia – super a už sa nechcú žene do toho babrať. Často veľmi zasahujú do pôrodu a do rozhodnutí, pretože sa o ňu boja.