Vzťahová poradňa: Po maminej smrti už naša rodina nefunguje. Ako ďalej?

Klinická psychologička radí.

26. nov 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Otázka: Moja matka zomrela pred štyrmi rokmi. Bola to zdrvujúca skúsenosť a keď som sa ju snažila spracovať, uvedomila som si, že so súrodencami a ani so svojím otcom v skutočnosti nemám veľa spoločného.

Moja mama bola srdcom našej rodiny. Držala nás spolu. Jej láska k nám nás všetkých udržiavala v kontakte, ale teraz, keď odišla, nemajú brat a sestra žiaden záujem kontaktovať sa. Otec tiež nechce bližší vzťah, než len päťminútový rozhovor po telefóne a ani mne v skutočnosti nechýbajú tak, ako by asi mali.

Nemôžem však prestať myslieť na to, ako veľmi by to našu mamu mrzelo. Súdržnosť a rodina boli pre ňu všetkým. Zároveň ale cítim, že nemôžem predstierať niečo, čo neexistuje. Najmä, keď vzťah so mojimi súrodencami predstieram už desaťročia.

Odpoveď: Je mi skutočne ľúto vašej straty. Tak ako neexistuje žiadny „správny“ spôsob, ako trúchliť, neexistuje ani „správny“ spôsob, akým obnoviť či neobnoviť vaše vzťahy s otcom a súrodencami.

Niektorí ľudia môžu v pokuse obnovovať a udržiavať vzťahy vidieť zmysel a cítia, že takéto spojenie je v súlade s ich hodnotami. Iní ľudia akceptujú realitu vzťahov takých, aké sú. Žijú život podľa svojich vlastných potrieb a energiu smerujú do niečoho, čo považujú za plodné a zmysluplné.

Tak alebo onak, pamiatku svojej matky si môžete uctiť najmä spôsobom, ktorý bude pre vás autentický. Majte na pamäti, že vaše vzťahy s rodinou môžu prechádzať pokračujúcimi zmenami.

To, že teraz akceptujete určité obmedzenia a znížite počet pokusov o kontakt, neznamená, že už nikdy v budúcnosti nebudete mať hlbšie vzťahy. Stručne povedané: Nezatvárajte všetky dvere, ale nevyčerpajte sa tým, aby ste ich neustále otvárali.

Otázka: Moja švagriná sa prednedávnom stala zástupkyňou veľkej kozmetickej firmy. Teraz sa všetky naše rozhovory točia len okolo kozmetiky a spolu s bratom ma tlačia do toho, aby som si kupovala jej výrobky a tiež pre nich začala pracovať.

Absolútne ma to nezaujíma, ale švagriná na mňa stále tlačí a neustále mi navrhuje, či by som doma nezorganizovala večierok pre kamarátky, na ktorom by ona prezentovala výrobky.

Dôrazne hovorím nie, ale ju to nezastaví. Je mi to veľmi nepríjemné najmä preto, že brat mi robí výčitky a tvrdí, že ju nepodporujem.

Odpoveď: Dôrazne hovoriť nie môže od jedného človeka znieť ako zatýkací rozkaz a od druhého ako pozvanie na čaj. Keďže vás vytrvalo otravujú, pravdepodobne si môžete dovoliť byť dôraznejšia.

Možno by ste to mohli skúsiť takto: „Je mi ľúto, ak došlo k nejakému nedorozumeniu. Toto nie je to, čomu sa chcem venovať a nechcem, aby ste si mysleli, že to môže byť inak.“

Možno to neprijmú hneď a budú potrebovať nejaký čas na pochopenie, no ak sa vyjadríte slušne a veľmi jasne, môžete sa vecou úplne prestať zaoberať.

