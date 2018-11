Koľko sexuálnych partnerov zaručí žene šťastie? Zlatá stredná cesta nefunguje

Debata o počte sexuálnych partnerov je téma, ktorou sa ľudia zaoberajú z mnohých strán. Viaceré výskumy sa v minulosti sústredili na to, koľko intímnych vzťahov majú ľudia počas života, aké je ideálne číslo pre mužov a pre ženy, ale tiež do akej miery o svojej sexuálnej minulosti hovoríme pravdu.

Prednedávnom v tomto smere zaujal prieskum, ktorý ukazoval, že za ideálne priemerné číslo sexuálnych partnerov počas života sa považuje 7,5.

Zaujímavosťou výsledkov bolo, že ženy uvádzali mierne vyššie číslo, ako muži. To, že sú ženy sexuálnym skúsenostiam otvorené viac ako muži, však nič nemení na tom, ž za promiskuitné sú považované pri nižšom počte sexuálnych partnerov.

Aj tento prieskum teda ukázal, že to, čo považujeme za ideálne a čo za správne, nie je vždy to isté.