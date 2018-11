Raz neverník, navždy neverník? Čo všetko vieme o podvádzaní podľa výskumov

Poznatkov o páchaní nevery je dosť.

23. nov 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Nevera a podvádzanie sú už dlhé roky pod drobnohľadom vedcov, ktorí sex a vzťahy skúmajú zo všetkých strán. Otázok je mnoho – prečo podvádzame? Čo sa vtedy deje v našej hlave a v našom tele? Kto podvádza častejšie? A s kým?

Hoci má slovo nevera pre rôznych ľudí rôzny význam, tvrdenie, že pre väčšinu predstavuje extrémne negatívnu skúsenosť, nebude ďaleko od pravdy.

Na niektoré z najpálčivejších otázok tejto témy majú odborníci odpovede. Toto sú ony.

Ako na podvádzanie reaguje naše telo?

Ak človek po nevere cíti vinu, telo na tieto emócie obvykle reaguje stresom. Ten sa prejavuje nielen v rámci mentálnej stránky, ale aj telesne.

„Vo všeobecnosti súvisia symptómy a správanie, ktoré človek po nevere prejavuje, práve so stresom,“ hovorí psychologička Deborah Dyerová pre Bustle. To všetko sa môže diať aj vtedy, keď sú pocity iba podvedomé a človek si ich naplno nechce, alebo nedokáže uvedomovať.

Symptómy takéhoto stresu vyzerajú rôzne – môže ísť o problémy so spánkom či trávením, prejaviť sa môže aj strata chuti do jedla, úzkosti či príznaky podobné chrípke.

Čo komu prekáža?

Mužov viac zraňuje sexuálna nevera, ženy zase tá emocionálna. Výskumy túto hypotézu dokázali už opakovane a v preklade vlastne znamená, že heterosexuálni muži by nezniesli, keby ich partnerka podviedla sexuálne. Oveľa menej by ich rozrušila citová rovina, v rámci ktorej by si žena vytvorila s niekým silné emocionálne puto alebo sa zamilovala.

U väčšiny žien je to presne naopak. Vysvetlením má byť to, že muži, na rozdiel od žien, čelia riziku, že by sa museli nevedomky starať o potomka, ktorý nebude biologicky ich.